  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відомий спортивний бренд не штрафуватиме вагітних спортсменок

    • Розсилка
    За півроку після народження доньки Эллісон Фелікс відібралася на чемпіонат світу - Відомий спортивний бренд не штрафуватиме вагітних спортсменок
    За півроку після народження доньки Эллісон Фелікс відібралася на чемпіонат світу

    Nike переглянув контрактні угоди майбутніх матусь

    Не секрет, що більшість топових спортсменів заробляють на рекламі спортивних брендів. Втім, якщо спортсмен порушує контрактні зобов’язання – на нього чекають штрафні санкції. Виявляється, одним із заборонених пунктів, зокрема в контракті жінок-спортсменок, було народження дитини. Так відома компанія Nike жорстко карала тих, хто вагітнів під час співпраці з ними. З майбутніми матусями або розривали контракти, або суттєво зменшували  спонсорські виплати. Головним аргументом компанії було те, що через вагітність або догляд за дитиною результати спортсменок почнуть погіршуватися.

     Читайте також:Олімпійська чемпіонка Добринська народила дитину (фото)

    Обурені таким ставленням спортсменки написали відкритого листа керівнику бренду. Притиснутий до стінки, Nike змінив контрактну угоди для вагітних спортсменок. Про це повідомила шестиразова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Еллісон Фелікс. Спортсменка опублікувала фотографію листа виконавчого віце-президента Nike з глобального спортивного маркетингу Джона Слушера з підписом: «Наші голоси мають силу»: 


    68825905_523449281732088_8684010694814345794_n

      Відповідь виконавчого віце-президента Nike з глобального спортивного маркетингу Джона Слушера на звернення спортсменки

    «Тепер у контракти додається необхідний пункт: Nike зобов'язується не застосовувати ніяких штрафних санкцій до вагітних спортсменок протягом 18 місяців», - написала чемпіонка в соціальних мережах.

     Судячи з численних коментарів, ця новина потішила всіх спортсменок, які сподіваються, що незабаром нову політику Nike візьмуть на озброєння й інші великі бренди.

    Читайте також
    санкції легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ