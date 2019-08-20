Відомий спортивний бренд не штрафуватиме вагітних спортсменок



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За півроку після народження доньки Эллісон Фелікс відібралася на чемпіонат світу

Nike переглянув контрактні угоди майбутніх матусь

Не секрет, що більшість топових спортсменів заробляють на рекламі спортивних брендів. Втім, якщо спортсмен порушує контрактні зобов’язання – на нього чекають штрафні санкції. Виявляється, одним із заборонених пунктів, зокрема в контракті жінок-спортсменок, було народження дитини. Так відома компанія Nike жорстко карала тих, хто вагітнів під час співпраці з ними. З майбутніми матусями або розривали контракти, або суттєво зменшували спонсорські виплати. Головним аргументом компанії було те, що через вагітність або догляд за дитиною результати спортсменок почнуть погіршуватися.

Обурені таким ставленням спортсменки написали відкритого листа керівнику бренду. Притиснутий до стінки, Nike змінив контрактну угоди для вагітних спортсменок. Про це повідомила шестиразова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Еллісон Фелікс. Спортсменка опублікувала фотографію листа виконавчого віце-президента Nike з глобального спортивного маркетингу Джона Слушера з підписом: «Наші голоси мають силу»:





Відповідь виконавчого віце-президента Nike з глобального спортивного маркетингу Джона Слушера на звернення спортсменки

«Тепер у контракти додається необхідний пункт: Nike зобов'язується не застосовувати ніяких штрафних санкцій до вагітних спортсменок протягом 18 місяців», - написала чемпіонка в соціальних мережах.

Судячи з численних коментарів, ця новина потішила всіх спортсменок, які сподіваються, що незабаром нову політику Nike візьмуть на озброєння й інші великі бренди.