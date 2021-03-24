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    Як у майбутньому виглядатиме «м'яке стимулювання» вакцинації

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Як у майбутньому виглядатиме «м'яке стимулювання» вакцинації

    Страх і інстинкт самозбереження творять чудеса

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    Верховный суд выпустил постановление, согласно которому решение о недопуске к занятиям в школе невакцинированных детей является законным. Вот так, дорогие ребята, будет выглядеть ни в коем случае не принуждение, а «мягкое стимулирование» вакцинации. Речь идет о прививках по возрасту. Но мы же понимаем, что коронавирусный вопрос с вакцинацией пойдет именно по этим рельсам. Для того их и «смазывают». Никто не заставит делать ребенку прививку. Но в садик могут не пустить. Или в школу. На усмотрение администрации и после консультаций с представителями родителей. Все в рамках демократии и децентрализации.

    Верховный суд отметил, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку. А недопуск в учебное заведение не нарушает конституционное право ребенка на образование. Не хотите – не прививайтесь. Учитесь дистанционно, это ваш выбор. Потому что жизнь, здоровье и безопасность – приоритетны. Это не мои выводы – это логика решения Верховного Суда в цитатах.

    В Израиле очень похожая история. При отказе пройти вакцинацию или отказе от регулярных тестов на коронавирус учителя в Израиле могут быть лишены возможности вернуться на работу, следует из решения Тель-Авивского суда по трудовым спорам, опубликованного 21 марта. И уже есть примеры отстранения от работы. Суд с уважением относится к правам педагогов, но защиту жизни и здоровья детей поставил выше.

    В Евросоюзе, кстати, идут по такому же пути. Права и свободы это прекрасно, в борьбе за них последние годы некоторые страны и громадськие организации даже доходили до абсурда. Но страх и инстинкт самосохранения творит чудеса. Для взрослых тоже найдутся рычаги. Недопуск на борт самолета, в поезд, на некоторые работы, концерты, стадионы, потом супермаркеты. Никакого насилия – иллюзия свободного выбора сохранится. И в этом есть определенная логика, хотя паника имеет свойство отключать в первую очередь именно логику. Осталось понять, где нам взять необходимое количество вакцины? С новыми правилами игры количество «желающих вакцинироваться» вырастет очень заметно.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховний Суд України вакцинація коронавірус
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