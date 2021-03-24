Додаткові 800 ліжок для хворих на Covid-19 підготовані у Києві

Загалом лікарні столиці готові прийняти 6000 хворих

Близько шести тисяч ліжко-місць для лікування хворих на Covid-19 знаходиться зараз у медичних закладах Києва. Про це під час онлайн-брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Ми розуміємо, що зараз потрібно зробити все можливе, щоб у медичній системі столиці не сталося колапсу. Тому міська влада постійно збільшує кількість ліжок для пацієнтів хворих на коронавірус. Тільки минулого тижня підготували ще 844 ліжка. І на сьогодні в Києві – майже 6 тисяч ліжок для лікування хворих на Covid-19», – повідомив Кличко.

Також місто планує додатково виділити з резервного фонду столиці понад 23,5 мільйони гривень на закупівлю гостро необхідного обладнання. Зокрема, йдеться про 330 концентраторів, 5 моніторів пацієнта та 12 апаратів штучної вентиляції легень.

«Це дозволить забезпечити додаткові місця для пацієнтів, що потребують кисневої підтримки. Та обладнати апаратами ШВЛ додаткові ліжка в реанімаціях столичних лікарень», – підкреслив Віталій Кличко.

Також за даними, наведеними Віталієм Кличком, заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці сьогодні складає 74 відсотки. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4065 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 2703 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3206 людей. Під апаратами штучної вентиляції легень перебуває 49 хворих.

Також стало відомо, що минулої доби у Києві зафіксовано 1300 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це – найбільша кількість хворих від початку пандемії. Також минулої доби померло 49 осіб, що є найбільшою добовою смертністю з початку пандемії.