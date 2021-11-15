Білоруська опозиція визначила головний прорахунок Лукашенка щодо мігрантів

Мігранти не полишають спроб прориву через кордон

Міграційна криза вже позначається на економіці країни

Ситуація на білорусько-польському кордоні може суттєво ускладнити транзит товарів з Європи до Росії та у звортньому напрямку. Таку думку у Twitter висловив опозиційний білоруський журналіст Тадеуш Гічан, який наразі перебуває біля контрольно-пропускного пункту Брузги–Кузня.

Окільки прикордонний комітет Республіки Білорусь дозволив біженцям з Близького Сходу збудувати табір прямо на території контрольно-пропускного пункту Брузги–Кузня, мігранти почали ставити намети на прикордонному переході.

The migrants behave very peacefully. Instead of storming the border (as the Belarusian authorities would probably like them to do), they start pitching tents right at the border crossing. In this case they become a much bigger problem for Belarus, which lives off transit. pic.twitter.com/I5kydPEDXq — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

«У цьому випадку вони стають набагато більшою проблемою для Білорусі, яка живе за рахунок транзиту», – вважає журналіст.

Ті мігранти, яким не вистачило наметів, – укладаються на каремати та ковдри прямо на асфальті та тротуарній плитці.

Слід зазначити, що через територію Білорусі здійснюється імпорт різноманітних товарів з Євросоюзу до Росії. Закриття кордону Білорусі із Польщею суттево ускладнює цей процес, тому країна втрачає доходи.

Нагадаємо, мігранти, які з ініціативи білоруської влади зібралися на кордоні з Польщею, не припиняють спроб прорватися до країни. Вони залишили свій табір у лісі та почали ламати металеву огорожу.

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