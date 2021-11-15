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    Білоруська опозиція визначила головний прорахунок Лукашенка щодо мігрантів

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    Мігранти не полишають спроб прориву через кордон - Білоруська опозиція визначила головний прорахунок Лукашенка щодо мігрантів
    Мігранти не полишають спроб прориву через кордон
    фото: starshinazapasa.livejournal.com

    Міграційна криза вже позначається на економіці країни

    Ситуація на білорусько-польському кордоні може суттєво ускладнити транзит товарів з Європи до Росії та у звортньому напрямку. Таку думку у Twitter висловив опозиційний білоруський журналіст Тадеуш Гічан, який наразі перебуває біля контрольно-пропускного пункту Брузги–Кузня.

    Окільки прикордонний комітет Республіки Білорусь дозволив біженцям з Близького Сходу збудувати табір прямо на території контрольно-пропускного пункту Брузги–Кузня, мігранти почали ставити намети на прикордонному переході.

    «У цьому випадку вони стають набагато більшою проблемою для Білорусі, яка живе за рахунок транзиту», – вважає журналіст.

    Ті мігранти, яким не вистачило наметів, – укладаються на каремати та ковдри прямо на асфальті та тротуарній плитці.

    Слід зазначити, що через територію Білорусі здійснюється імпорт різноманітних товарів з Євросоюзу до Росії. Закриття кордону Білорусі із Польщею суттево ускладнює цей процес, тому країна втрачає доходи.

    Нагадаємо, мігранти, які з ініціативи білоруської влади зібралися на кордоні з Польщею, не припиняють спроб прорватися до країни. Вони залишили свій табір у лісі та почали ламати металеву огорожу.

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    Теги: Білорусь Польща мігранти криза табір
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    Білоруська опозиція визначила головний прорахунок Лукашенка щодо мігрантів