Білоруська опозиція визначила головний прорахунок Лукашенка щодо мігрантів

Ситуація на білорусько-польському кордоні може суттєво ускладнити транзит товарів з Європи до Росії та у звортньому напрямку. Таку думку у Twitter висловив опозиційний білоруський журналіст Тадеуш Гічан, який наразі перебуває біля контрольно-пропускного пункту Брузги–Кузня.

Окільки прикордонний комітет Республіки Білорусь дозволив біженцям з Близького Сходу збудувати табір прямо на території контрольно-пропускного пункту Брузги–Кузня, мігранти почали ставити намети на прикордонному переході.

The migrants behave very peacefully. Instead of storming the border (as the Belarusian authorities would probably like them to do), they start pitching tents right at the border crossing. In this case they become a much bigger problem for Belarus, which lives off transit. pic.twitter.com/I5kydPEDXq