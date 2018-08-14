З якими пропозиціями до України їде місія МВФ

Україні вдалося уникнути найгірших сценаріїв для економіки

Мовою оригіналу

Лед тронулся. После 14 месяцев упорных переговоров миссия МВФ объявила о приезде в Украину. Визит продлится с 6 по 19 сентября. Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован особо подчеркнул, что это полноценная программная миссия. «С одной стороны - это результат работы всех ветвей власти в последние месяцы. С другой - важный знак от международных партнеров о поддержке Украины, что очень важно в нынешних условиях, особенно на фоне кризисных явлений на развивающихся рынках, в том числе Турции», - отметил Рашкован. И для нас это действительно хорошая новость. Коротко и по пунктам объясняю почему.

Первое – МВФ очень редко выставляет стране столько самых разных условий для получения транша, сколько в этот раз выставил Украине. Мы справились по всем пунктам, кроме дискуссии о цене на газ. Реформы, Антикоррупционный суд – эксперты МВФ поддержали все шаги Украины и признали их успешными. То есть мы не просто получим транш в непростое для развивающихся рынков время, но все потенциальные инвесторы и партнеры получают четкий и убедительный сигнал – у Украины все в порядке, она развивается, сюда можно вкладывать. Мнение МВФ для серьезных игроков стоит дорого.

Второе – вопрос по цене на газ еще не решен, но принципиальная позиция МВФ об обязательном повышении цены для населения на 60% перестала быть гранитной. Потому что Гройсман на днях отдельно подчеркивал – повышения на 60% не будет. То есть позиция Украины не изменилась, но миссия едет с практически стопроцентной гарантией положительного решения. Иначе нет смысла ехать, продолжать спорить можно и по телефону. Значит, смягчилась позиция МВФ. И нам не диктуют, а предлагают. С нашей позицией тоже считаются. Что, безусловно, позитив. Думаю, всем нужно сохранить лицо и небольшое повышение неизбежно – МВФ не хочет изображать капитуляцию, а у нас нет задачи играть в разгром партнера. Разумный компромисс – идеальное решение для взрослых.

Третье – на мировом финансовом рынке сейчас сразу несколько горячих точек. Кризис в Турции, который уже тянет евро вниз, он далек от завершения. Украину это неизбежно заденет, вопрос только в каких масштабах. Повышение учетной ставки в США сделало доллар гораздо дороже, что автоматически бьет по развивающимся рынкам, то есть тоже по нам. Доллар становится дорогим. И тут МВФ с его низким процентом очень кстати. Особенно на фоне пиковых выплат по внешним долгам в этом и следующем году.

Главное – поскольку позитивное решение практически гарантировано, уже можно сказать, что нам удалось избежать самого негативного кризисного сценария в экономике. То есть обвал национальной валюты до 40 – 50 гривен за доллар с повестки дня снят, экономика продолжит расти. И дикой инфляции тоже не будет. Безусловная победа правительства Гройсмана. А незначительное повышение цен на газ перекроем субсидиями. Ну а для полной оценки масштаба рисков, от которых мы уходим – Гугл в помощь. Посмотрите новости из Турции, а если нервы очень крепкие – из Венесуэлы.

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»