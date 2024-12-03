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Мітингувальники в Тбілісі знову блокують проспект Чавчавадзе, спецназ застосовує водомети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Мітингувальники в Тбілісі знову блокують проспект Чавчавадзе, спецназ застосовує водомети
Мітинг на проспекті Чавчавадзе
фото: NewsGeorgia

Близько 6 ранку мітингувальники покинули проспект Руставелі

Ранок у Грузії розпочався з чергового блокування проспекту Чавчавадзе, що біля першого корпусу Тбіліського держуніверситету. Про це повідомляє NewsGeorgia.

Зазначається, що близько 6 ранку мітингувальники перемістилися туди з проспекту Руставелі.

«Барикади та багаття тепер на перетині Мелікішвілі та Чавчавадзе», – йдеться в повідомленні.

Поліція та спецназ використовують водомети.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: Європейський союз опозиція поліція мітинг протест Грузія

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