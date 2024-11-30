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Розгін протесту в Грузії: силовики за ніч затримали понад сотню мітингувальників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Розгін протесту в Грузії: силовики за ніч затримали понад сотню мітингувальників
Розгін протестувальників у Грузії
фото: Reuters

Затриманих звинувачують в непокорі вимогам поліції та дрібному хуліганстві

Силовики в Грузії під час розгону багатотисячної акції протесту в Тбілісі у ніч на 30 листопада затримали 107 протестувальників. Про це повідомляє Newsgeorgia з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Їм інкримінують непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство – статті 166 та 173 Кодексу адміністративних правопорушень.

Також повідомляється, що постраждали 10 співробітників МВС. У медзакладі залишається один поліцейський із опіками різних частин тіла.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: Грузія протест Європейський союз влада поліція

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