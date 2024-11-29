Протести у Тбілісі: поліція жорстоко розганяє мітингувальників (відео)

Тисячі протестувальників зібралися біля офісу правлячої партії «Грузинська мрія», висловлюючи обурення через дії парламенту

У центрі Тбілісі спалахнули жорсткі сутички між правоохоронцями та учасниками протесту. Причиною загострення стало рішення новообраного парламенту відмовитися від переговорів про вступ Грузії до Європейського Союзу. Про це повідомляє Newsgeorgia.

Зазначається, що тисячі протестувальників увечері зібралися біля офісу правлячої партії «Грузинська мрія» та будівлі парламенту, висловлюючи обурення через дії парламенту, що, за їх словами, суперечать Конституції.

Ви служите росії чи Грузії? Кому ти давав клятву? Ти не думаєш про майбутнє? Ні країни, ні дітей?, - президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка бере участь в акції протесту, звернулася до спецпризначенців, повідомляє Paper Kartuli.



МВС застосувало спецзасоби проти учасників акції. pic.twitter.com/MisB7T5wfw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 28, 2024

Також протестувальники спробували прорватися до будівлі парламенту. У відповідь поліція застосувала димові шашки та водомети.

До акції на проспекті Руставелі приєдналася президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона спробувала стати посередником між протестувальниками та силовиками, звернувшись до правоохоронців із запитаннями: «Кому ви служите. Навіщо? За які гроші ви служите іншому уряду?».

Нагадаємо, що біля центрального офісу правлячої партії «Грузинська мрія» у Тбілісі ввечері зібрався стихійний мітинг. Приводом стала заява прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову влади Грузії від переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі».

До слова, сотні громадян у перший день засідання нового парламенту Грузії вийшли на масштабні протести. На деяких вулицях поліції значно більше аніж протестувальників. Перше засідання мало розпочатися о 12:00. Сесія парламенту вважатиметься легітимною, якщо в засіданні візьме участь більшість – 76 депутатів. Сесію парламенту очолює депутат Ладо Кахадзе. Опозиція не братиме участі у засіданні.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.