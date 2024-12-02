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Ніч протестів у Грузії закінчилася масовими затриманнями демонстрантів (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ніч протестів у Грузії закінчилася масовими затриманнями демонстрантів (відео)
Демонстрант використовує петарди проти поліції під час протестів у Тбілісі, 2 грудня 2024 р
фото: Zurab Tsertsvadze, The AP

За даними «Кавказького вузла», з 28 листопада по 1 грудня затримано понад 200 учасників антиурядових маніфестацій

На ранок понеділка спецназ відтіснив учасників протестів, які тривають четвертуту ніч біля будівлі парламенту в Тбілісі, з проспекту Руставелі до найближчої станції метро. «Кавказький вузол» повідомляє, що, з 28 листопада по 1 грудня затримано понад 200 осіб.  

Повідомляється, що протягом ночі маніфестанти кидали у поліцейських феєрверки, сили правопорядку застосували водомети та сльозогінний газ.

Як повідомляє телеграм-канал Tbilisi life, відтіснивши демонстрантів до станції метро, ​​поліція розпочала затримання.

Станом на 07.30 за місцевим часом спецназ завершив зачистку проспекту Руставелі, а потім поліція розпочала затримання протестувальників, які на той час зібралися біля метро.

За даними «Кавказького вузла», що цитує НВО «Асоціація молодих юристів Грузії», з 28 листопада по 1 грудня затримано понад 200 учасників антиурядових маніфестацій.

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило в неділю, що щонайменше 27 протестувальників, 16 поліцейських та один співробітник ЗМІ було госпіталізовано.

«Я закликаю всіх зберігати спокій і дотримуватися закону. Нагадую, що будь-яке його порушення буде покарано за всією суворістю закону. Так само не уникнуть відповідальності ті політики, які ховаються у своїх кабінетах і приносять у жертву членів екстремістських угруповань, які будуть піддані суворому покаранню», – заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. 

«Єдине, що ми відкинули – це ганебний і образливий шантаж, який, по суті, був значною перешкодою на шляху євроінтеграції нашої країни», додав Кобахідзе.

Прихильники євроінтеграції вийшли на акції протесту у Тбілісі, Батумі, Зугдіді та Кутаїсі після заяви прем'єр-міністра минулого четверга про призупинення Грузією переговорів з Євросоюзом та рішення перенести їх на 2028 рік.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

До слова, Латвія, Литва та Естонія запровадять санкції проти тих, хто «придушував законні протести в Грузії». Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Утім, глава естонського МЗС не уточнив, які санкції будуть запроваджені і проти кого саме.

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Теги: Грузія протест євроінтеграція

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