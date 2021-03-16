Влада каталонського міста оголосила короля Іспанії персоною нон ґрата

«Ми засуджуємо монархію як таку», заявила мер міста Сан-Кугат-дель-Вальєс

У каталонському місті Сан-Кугат-дель-Вальєс король Іспанії Філіп VI оголошений персоною нон ґрата через його підтримку позиції уряду про результати референдуму про незалежність Каталонії.

Про це пише El Nacional.

Мер міста Мірея Інґла заявила, що мета була не в оголошенні короля небажаною персоною, а в оголошенні небажаною самої монархії.

«Ми засуджуємо монархію як таку, чи це Філіп VI, чи хтось інший", - зазначила Інґла.

Нагадаємо, минулого року очільника уряду Каталонії, який виступає за незалежність, позбавили депутатського мандата.

Раніше верховний суд Іспанії офіційно звернувся до Європарламенту з проханням скасувати депутатську недоторканність колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника Тоні Коміна.

У жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі. Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.

Згодом Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці.

Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності.