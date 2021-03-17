Принц Бахрейну, який зібрався на Еверест, без дозволу привіз у Непал Covid-вакцини

Влада Непалу почала розслідування через незаконний імпорт вакцин

Регулюючі органи Непалу розслідують, як принц Бахрейну Мухаммед Ібн Мубарак Ібн Хамад аль Халіфа зміг без дозволу ввезти у країну вакцину проти коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомляє BBC.

Посольство Бахрейну повідомило, що команда принца хотіла передати вакцину жителям села в районі Горкха.

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16 березня представник компанії Seven Summit Trek, що організовувала поїздку принца, повідомив, що після семи днів карантину група відправиться до сільського муніципалітету Чумнурбі в районі Горкха. Там вони планують розподілити дві тисячі доз вакцини AstraZeneca для жителів села Самагаун. Принц і його команда планували згодом піднятися на Еверест.

Департамент управління лікарськими засобами Непалу заявив, що починає розслідування щодо імпорту вакцин.

«Ми почали офіційне обговорення того, як вакцини потрапили в Непал. Міністерство охорони здоровʼя і департамент управління лікарськими засобами Непалу не інформовані про імпорт вакцини», – сказав представник регулятора.

Як повідомляють непальські ЗМІ, для того, щоб ввезти будь-які ліки в країну, імпортер повинен отримати попередній дозвіл і надати гарантії, що ліки будуть зберігатися належним чином.