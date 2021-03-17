Принц Бахрейну, який зібрався на Еверест, без дозволу привіз у Непал Covid-вакцини
Принц Бахрейну планував розподілити дві тисячі доз вакцини AstraZeneca для жителів непальського села Самагаун
Влада Непалу почала розслідування через незаконний імпорт вакцин
Регулюючі органи Непалу розслідують, як принц Бахрейну Мухаммед Ібн Мубарак Ібн Хамад аль Халіфа зміг без дозволу ввезти у країну вакцину проти коронавірусу AstraZeneca.
Про це повідомляє BBC.
Посольство Бахрейну повідомило, що команда принца хотіла передати вакцину жителям села в районі Горкха.
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16 березня представник компанії Seven Summit Trek, що організовувала поїздку принца, повідомив, що після семи днів карантину група відправиться до сільського муніципалітету Чумнурбі в районі Горкха. Там вони планують розподілити дві тисячі доз вакцини AstraZeneca для жителів села Самагаун. Принц і його команда планували згодом піднятися на Еверест.
Департамент управління лікарськими засобами Непалу заявив, що починає розслідування щодо імпорту вакцин.
«Ми почали офіційне обговорення того, як вакцини потрапили в Непал. Міністерство охорони здоровʼя і департамент управління лікарськими засобами Непалу не інформовані про імпорт вакцини», – сказав представник регулятора.
Як повідомляють непальські ЗМІ, для того, щоб ввезти будь-які ліки в країну, імпортер повинен отримати попередній дозвіл і надати гарантії, що ліки будуть зберігатися належним чином.