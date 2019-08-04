Фейкова відставка Богдана. Позитивні наслідки для українських ЗМІ

Андрій Богдан

Українським медіа нарешті доведеться згадати про стандарти

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А теперь про суперпозитивы от всей ситуации с распространением ОПУ фейка, манипулятивным отбеливанием своих менеджеров президентом и, особенно, заявлением Андрея Богдана о том, что журналисты им не нужны.

Позитивов, на самом деле, масса.

1. Нашим медиа, наконец-то, придется вспомнить - иначе кранты, пустят в расход и политики, и общество - о стандартах. О том, скажем, что правило проверки информации от минимум трех независимых друг от друга источников никто не отменял. И обо всех других стандартах информационной журналистики.

2. Нашим медиа, наконец, придется отказаться от «журналистики сливов». Воспринимая любой слив от любого источника не как повод для публикации (для приличия иногда прикрытой ширмой квазипроверки, а чаще и не прикрытой). А лишь как повод для проведения собственного настоящего глубокого расследования. При этом уйдет в небытие три четверти и так называемых «журналистских расследований» - туда им и дорога.

3. Нашим медиа предстоит не просто понять, но и научиться жить в реальности, когда главный их капитал - это проверенные факты и выстроенная на них репутация, доверие к ним аудитории. А главный их конкурент - это соцсети и мгновенно вызываемые ими эмоции. Предстоит смириться с тем, что в короткой игре ВСЕГДА будут побеждать соцсети и эмоции. Но бороться надо за победу на длинной дистанции, и тут шансы есть. И они будут расти, я уверена, с каждым годом.

4. И, наконец, самое главное. На мой взгляд, каждое издание просто на стене должно повесить у себя эти исторические слова Андрея Богдана: «ми спілкуємось із суспільством без посередників, без журналістів».

Коллеги! То есть, пришло время, когда медиа, журналисты не нужны власти для их пиара! Разве это не то, о чем мы мечтали многие годы?:):). Да мы должны постоянно напоминать об этих словах САМОГО главы Офиса САМОГО «народного президента»! Мы, журналисты, вам не нужны, у вас есть ФБ, Твиттер и Инстаграмм, куча мессенджеров. Вперед и с песней туда, к прямому пиару на миллионы ваших поклонников.

Грубо говоря, мы должны, и можем! вспомнить, наконец, что главная функция медиа - не ретранслировать ОТВЕТЫ, а задавать и ставить ВОПРОСЫ. Что мы не обслуга политиков, не почтальоны, как верно заметила Maryna Bezkorovaina между политиками и гражданами. Пресса - это те, кто артикулируют интересы общества политикам и государству! Пресса - это те, кто вместе с гражданским обществом формируют ПОВЕСТКУ ДНЯ для власти, политиков и бизнеса. Пресса - это те, кто КОНТРОЛИРУЮТ от имени общества власть, политиков и чиновников.

То есть, мы, наконец, должны вернуть себе наше настоящее предназначение, о котором большинство из нас, увы, давно забыли. Мы те, кто ищут и рассказывают гражданам раздобытую нами правду, которая поможет им принимать осознанные решения. Мы те, кто доносит эту правду до политиков и государства, и помогают тем самым гражданам вынуждать политиков и государство считаться с их, граждан, интересами, а не только со своими выгодами. Мы те, кто защищает права граждан перед политиками и государством.

И только для этого нам нужны политики: как СЛУГИ НАРОДА, которым мы не даем спокойно жить, требуя качественного выполнения ими взятых на себя обязательств, напоминая об ответственности перед обществом и контролируя их 24 часа в сутки.

Мы не ретрасляторы, не подставки для микрофона. Мы - субъекты, шпионы от народа во власти, а не объекты, используемые политиками для достижения своих пиарных целей.

Так что спасибо, Андрей Богдан, команда Зеленского, что, наконец, мы вам не нужны. Наконец, будем надеяться, вы оставите нас в покое, и мы сможем вернуть себе истинный смысл своей профессии.

И если вы и ваши коллеги по другим политическим силам не будете ходить на наши ток-шоу, давать нам интервью, комментарии - мы заменим форматы, и будем задавать риторические вопросы, распространяя их также через все и нам доступные диджитал механизмы. Мы, наконец, допустим в наши эфиры не врущих политиков и политтехнологов, карманных комментаторов - а настоящих экспертов, и научимся делать рейтинговые проекты смыслов, а не бессмыслицы. Мы начнем учиться монетизировать качественный контент, а не подбирать денюжки из-под плинтуса...

Конечно, это все - идеальная картинка.

Конечно, в реалии три четверти украинских медиа продолжат находиться там, где и сейчас - в комнате для прислуги. Потому что а как же отказаться от рейтинга на публикации очередного «ценного заявления» от поп-политика? Потому что а как же остаться без джинсовых денег (мы же боремся с коррупцией где угодно, кроме в самих медиа)? Потому что а как же не использовать близость к политикам как трамплин для собственной политической карьеры? Потому что большая часть наших СМИ принадлежит олигархам, которым они нужны именно и только как инструменты, а не субъекты, осмысливающие и артикулирующие запросы общества.

И так далее, и тому подобное, причины можно перечислять долго.

Но вот тут как раз и есть шанс ярче, очевиднее и скорее провести черту между качественными медиа и теми, кого будут пользовать и далее, только теперь уже в очереди за соцсетями. Легче будет показать эту разницу обществу и гражданам.

Так что «не все так погано у нашому домі», друзья:):). Выживут те, кто сможет перевернуть ситуацию в свою пользу. Задача не из простых, но тем интереснее.

Джерело: блог Наталії Лігачової

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