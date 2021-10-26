  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Лариса Ніцой
рус
    Думки вголос

    Чому діти співають «Батько наш – Бандера»

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Степан Бандера пускає мильні бульбашки під час відпочинку з дітьми - Чому діти співають «Батько наш – Бандера»
    Степан Бандера пускає мильні бульбашки під час відпочинку з дітьми
    фото: Центр досліджень Визвольного руху/Facebook

    Дехто переживає, що це просто молодіжний виклик, який межує з «хуліганством», і що в цьому є лише бажання зловити «хайп»

    Вперше про пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати» я почула від Іри Цілик, поетки і кінорежисерки (до речі, відомої у світі своїми роботами). Вона розповіла про своє здивування, почувши пісню на вулиці від київських дітей, серед яких був і її син. Я запитала, може вони в школі вчили. Відповіла, що ні. Що це щось молодіжне.

    А потім покотилося країною.

    Я спостерігаю за цією хвилею і кайфую.

    Дехто переживає, що це просто молодіжний виклик, який межує з «хуліганством», і що в цьому є лише бажання зловити «хайп», видертися на хвилю галасу, але немає усвідомлення чи серйозності намірів.

    Хочу заспокоїти.

    По-перше, навіть якщо це так, така несвідома розвага – оці всі молодіжні штуки «хайпи, меми» з Бандерою, це теж дуже добре. Бо це допомагає усвідомленню – і несвідоме стає свідомим.

    По-друге. Багато молоді (ви можете не вірити) таки співає цю пісню уcвідомлено. Я об'їздила більше 500 шкіл України і далі їжджу і бачу нашу молодь. Я бачу цілісну картинку України і молодь особливо, бо постійно з нею спілкуюся в різних куточках України. Якщо біля вас гигоче п'яненька підліткова компанія, чи слухає московську попсу, повірте, це не вся українська молодь.

    У нас зростає чудова українська молодь з українською свідомістю. Вони багато читають в інтернеті. І самі роблять висновки. У них підвішений язик. Вони самі роблять свої канали і їхнє наповнення – українською, і чим далі – тим більше з прекрасним різним і цікавим контентом. Вони добре знають англійську.

    Вони (навіть якщо деякі вчителі мовчать, як риба, і цьому, на жаль, учнів не вчать), коли я говорю з дітьми/підлітками/юнацтвом про те, чи думають вони звалити з України, чи будувати Україну успішною тут і приносити користь тут, то на слово «звалити» киває кілька дитячих голів, а на словах «користь Україні» – киває ціла когорта дітей. (Правда, Рівненський ліцей, так було? У вівторок спитаю в полтавців).

    Не можу втриматися від прикладу. Ось відео. Ці юнаки не знають, що їх знімають. Що цікаво, вони співають біля пам'ятника Бандері у Львові, але (!) це не львівські хлопці.

    Це Могилянці. Четверо з них – кияни, а п'ятий – чернігівчанин. Вони прийшли до Бандери спеціально. Вони співають для себе. Вони співають усвідомлено. Вони побачили потім, що їх знімали. І повірте, оті всі, хто робить постановочні кадри в мережах (молодці, до речі, бо ж стараються, давайте ще) – вони теж роблять на 99,9% УСВІДОМЛЕНО.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: діти Україна Степан Бандера молодь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Вахтанг Кіпіані
    Вахтанг Кіпіані

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чому діти співають «Батько наш – Бандера»