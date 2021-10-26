Чому діти співають «Батько наш – Бандера»

Дехто переживає, що це просто молодіжний виклик, який межує з «хуліганством», і що в цьому є лише бажання зловити «хайп»

Вперше про пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати» я почула від Іри Цілик, поетки і кінорежисерки (до речі, відомої у світі своїми роботами). Вона розповіла про своє здивування, почувши пісню на вулиці від київських дітей, серед яких був і її син. Я запитала, може вони в школі вчили. Відповіла, що ні. Що це щось молодіжне.

А потім покотилося країною.

Я спостерігаю за цією хвилею і кайфую.

Дехто переживає, що це просто молодіжний виклик, який межує з «хуліганством», і що в цьому є лише бажання зловити «хайп», видертися на хвилю галасу, але немає усвідомлення чи серйозності намірів.

Хочу заспокоїти.

По-перше, навіть якщо це так, така несвідома розвага – оці всі молодіжні штуки «хайпи, меми» з Бандерою, це теж дуже добре. Бо це допомагає усвідомленню – і несвідоме стає свідомим.

По-друге. Багато молоді (ви можете не вірити) таки співає цю пісню уcвідомлено. Я об'їздила більше 500 шкіл України і далі їжджу і бачу нашу молодь. Я бачу цілісну картинку України і молодь особливо, бо постійно з нею спілкуюся в різних куточках України. Якщо біля вас гигоче п'яненька підліткова компанія, чи слухає московську попсу, повірте, це не вся українська молодь.

У нас зростає чудова українська молодь з українською свідомістю. Вони багато читають в інтернеті. І самі роблять висновки. У них підвішений язик. Вони самі роблять свої канали і їхнє наповнення – українською, і чим далі – тим більше з прекрасним різним і цікавим контентом. Вони добре знають англійську.

Вони (навіть якщо деякі вчителі мовчать, як риба, і цьому, на жаль, учнів не вчать), коли я говорю з дітьми/підлітками/юнацтвом про те, чи думають вони звалити з України, чи будувати Україну успішною тут і приносити користь тут, то на слово «звалити» киває кілька дитячих голів, а на словах «користь Україні» – киває ціла когорта дітей. (Правда, Рівненський ліцей, так було? У вівторок спитаю в полтавців).

Не можу втриматися від прикладу. Ось відео. Ці юнаки не знають, що їх знімають. Що цікаво, вони співають біля пам'ятника Бандері у Львові, але (!) це не львівські хлопці.

Це Могилянці. Четверо з них – кияни, а п'ятий – чернігівчанин. Вони прийшли до Бандери спеціально. Вони співають для себе. Вони співають усвідомлено. Вони побачили потім, що їх знімали. І повірте, оті всі, хто робить постановочні кадри в мережах (молодці, до речі, бо ж стараються, давайте ще) – вони теж роблять на 99,9% УСВІДОМЛЕНО.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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