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    Думки вголос

    У Росії потрібно запровадити українську мову другою державною

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    У Росії потрібно запровадити українську мову другою державною

    Вимагаю від Європарламенту протерти лінзи і змістити вектор в захисті меншин на сусідню країну, де розгул мовного утиску та суцільна асиміляція українського населення

    Вимагаю в Росії другу державну мову - українську.

    В Росії живе багатомільйонна (!) українська меншина. Жодного телеканалу українською, жодної школи українською, жодного друкованого ЗМІ українською, жодної радіохвилі українською...

    Вимагаю їхній закон про язик віддати на аналіз Венеційській комісії та внести в їхній закон пункти: на вимогу української меншини російська поліція, російські продавці, російські водії маршруток, російські органи місцевої влади тощо повинні переходити на ПРИЙНЯТНУ для сторін мову - українську. Вимагаю на товарах під російською мовою писати рядок МЕНШИМИ літерами - українською. Вимагаю квоти на російському ТБ для української мови - мови меншини 40%

    Вимагаю на Кубані українській мові надати статус РЕГІОНАЛЬНОЇ мови.

    Вимагаю від Європарламенту протерти лінзи і змістити вектор в захисті меншин на сусідню країну, де розгул мовного утиску та суцільна асиміляція українського населення.

    Вимагаю від наших парламентарів почати нарешті захищати українців за кордоном, як роблять це в Україні росіяни, угорці тощо. Європарламент вам допоможе, він має велиииикий досвід у захисті меншин.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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