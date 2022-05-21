Скандал з голосуванням журі на Євробаченні. Українці, не ведіться на провокації

Чому головний удар припав на патріотку Ірину Федишин?

Бісить. Мене бісить поверховість. Народ, ви справді такі ледачі, що вам складно покопатися всього лиш на міліметр глибше, ніж над поверхнею, щоб побачити диверсію? Євробачення закінчилося, але диверсантам так сподобалася їхня провокація, що вони продовжують свої підривні дії, а ви ловитеся і ловитеся на цю вудку. І ні, я не про рядових членів журі, публікації про прокол яких мали б уже припинитися, але ж ні, вони публікуються і публікуються, і носять ознаки замовних.

Хочете доказів, що голосування на Євробаченні – це провернута кимось диверсія? Нате.

1. Диверсія вважається вдалою, коли виконавець, замітаючи за собою сліди, залишається в тіні, вдало перевівши стрілки на інших.

Що ми маємо? Ми маємо з вами ваше обурення на членів журі. Але! Зверніть увагу. Найбільше вашого обурення вилилося на патріотичних членів журі, які давно будують український простір (на ту ж Федишин). Комусь її творчість подобається, хтось не є її фанатом (про смаки не будемо сперечатися), але ви не заперечите, це точно представниця української культури, а не московської. Кому найбільше прилетіло? Таким членам журі, як вона. І найменша доля вашого обурення вилилася на тих членів журі, які проголосували ще гірше і продовжують будувати в Україні московитський культурний простір. Такі лишилися в затінку і отримали від вас менше. Отже, чи вдало переведені стрілки? Безумовно.

2. Продовжимо далі про переведені стрілки. Бруд у ЗМІ й далі продовжує литися на РЯДОВИХ членів журі. То вони з місцем заплуталися, то з балами. То треба було судити по музичності, то не по музичності… А чи в курсі ВИ, що роботу рядових членів журі, щоб вони не заплуталися, щоб усе вірно зрозуміли ітд, організовує ГОЛОВА журі. Це він повинен був 100 разів, а як треба, то 200 разів розібрати з членами журі умови/правила оцінювання і переконатися, що всі члени журі все зрозуміли правильно. Не на оцінку їхню впливати, а розібратися в правилах. Голову для того і призначають, щоб він організував роботу тимчасової «команди». Якщо рядові члени справилися погано, це значить, що не справився ГОЛОВА журі. А може це він так справився. Ваша ж увага продовжує бути до кого прикута? Отож.

3. У ЗМІ з’являються і з’являються публікації про «нерозуміння» Федишин. Але ж усі члени журі проявили подібне «нерозуміння». Отже, прослідковується системний збій в роботі журі. Хто забезпечив цей збій? І це недоопрацювання, чи, навпаки, цілеспрямоване напрацювання з хибними установками, щоб журі схибило?

4. Але це ще не все. Голову, який мав би організувати роботу журі, теж ХТОСЬ призначає. Чи добралися ви до цього хтося? Чи розібралися, чому цей ХТОСЬ призначив саме цього голову, який не організував роботу. Якщо ви добралися до глибини айсберга, то чим все закінчилося? Ці ХТОСІ нейтралізовані, чи й далі шкодитимуть і переводитимуть стрілки?

5. Багато українців-глядачів недооцінили важливість цього геополітичного музичного фестивалю. Повторюю. Це геополітичний музичний проект. Ви фекали, оце ще вам таку «гадость примітивну» дивитися. А ХТОСІ вміло скористалися ним, щоб посварити дві країни (і це не рядові, і тим більше не патріотичні члени журі, які не розібралися в оцінюванні). ХТОСІ вирішили встромити кілок не просто між двома країнами, а в особливий момент - між двох добрих сусідів, на одну з яких напали, а інша прийняла від постраждалої країни до себе найбільше біженців, намагаючись створити їм комфорт. Посварити нас може й не вдалося, але осад в стосунках лишився. І публікацій в ЗМІ обох країн сталося предостатньо.

Ви скажете, чого це я пишу про це знову, всі ж уже це пережували. Та в тому ж то й річ, що ми пережували, а нам нав’язують і нав’язують у ЗМІ далі й далі публікації на членів журі і не чіпають ХТОСІВ. У ЗМІ продовжують стирати на пил членів журі - творців саме українського продукту, вишукуючи на них різні пікантності, цілеспрамовано цькуючи, вірвертаючи увагу від справжніх диверсантів.

Я питаю у вас, людей, які клюють на цю вудку провокаторів, які вдало перевели стрілки і лишилися нам невідомими, і роль яких теж лишилася в секреті: вам не набридло бути легкою здобиччю в чужих маніпуляціях проти України?

Джерело: блог Лариси Ніцой

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.