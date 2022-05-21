Депутати готуються узаконити реєстри ДНК

Якщо парламент ухвалить закон про реєстр ДНК, це допоможе ідентифікувати тих, хто скоїв злочин

Депутати готують законопроєкти щодо геномної інформації людини

Депутати планують зареєструвати у Верховній Раді законопроєкти щодо геномної інформації людини. Ідеться про реєстри ДНК, які буде вести Національна поліція, можливо, Служба безпеки. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

«Це допоможе ідентифікувати тих, хто скоїв злочин, а також тих, хто зник без вісті або загинув», – пояснив Сергій Іонушас.

Нагадаємо, українські та французькі експерти встановили особи п’яти невпізнаних жертв в Бучі. 74 родичі безвісти зниклих цивільних передали генетичні матеріали для ДНК-експертизи.

Українські війська звільнили Київщину від окупації ще на початку квітня, проте впізнання тіл людей, вбитих і закатованих російськими військовими на території області, триває досі.

Окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюди вранці 27 лютого і покинули місто ввечері 31 березня.

У російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.

Раніше «Слуга народу» оцінив ймовірні наслідки депортації проросійського пропагандиста Анатолія Шарія. Крім держзради, він проходить ще й за статтею про порушення рівноправності громадян за расовою, національною приналежністю, релігійними переконаннями та іншими ознаками.