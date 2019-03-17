Українська мова на телебаченні: це нарешті виглядає так, як повинно бути в Україні

Усі говорять українською. І ні від кого нічого не відпало. І ніхто не вмер

Приїхала до мами. Мама дивиться на каналі «Україна» шоу «Дивовижні люди».

Ану ж, ану ж.

Ведучий говорить українською.

Учасники говорять українською.

Журі говорять українською.

Як це?

Усі говорять українською. Єфросиніна, Полякова, Суханов, Комаренко, Скічко... При чому не ламаною, ніби в роті колода, а нормальною українською.

І ні від кого нічого не відпало? І ніхто не вмер?

Та невже? Нам же криком кричали, що це буде погано, і взагалі це не можливо.

А насправді круто. Це нарешті виглядає так, як повинно бути в Україні.