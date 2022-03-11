Путін відбудував СРСР

Росія перетворилась на країну, яку ненавидить і зневажає весь світ

Владімір Путін часто повторював, що вважає розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою минулого століття. І всі свої зусилля спрямував на те, щоб цю «катастрофу» виправити. Два десятки років системної праці, що увінчалися ганебною й людиноненависницькою війною в Україні, нарешті дали результат – путінська Росія перетворилася в СРСР.

На країну, яку ненавидить і зневажає весь світ.

На країну, громадян якої при зустрічі автоматично сприймають за ворожих агентів, диверсантів, потенційних убивць і терористів.

На країну, громадян якої намагаються уникати, а при зустрічі всіма доступними способами демонструють зневагу.

На країну, з якої практично нікуди неможливо виїхати – таку собі тюрму за власні гроші.

На країну, в яку практично ніхто не приїжджає.

На країну, валюта якої перестала бути платіжним засобом поза межами країни, а всередині країни за неї скоро нічого не можна буде купити.

На країну з порожніми прилавками, де багато є лише морської капусти.

На країну, де смачне, якісне і закордонне можна отримати лише «по блату», через знайомства у «верхушці» і серед каральних органів.

На країну, де самоізоляція накладається на зовнішню ізоляцію і створює ефект концтабору.

На країну, де старіючі маразматичні керівники розказують молоді, як їй далі жити.

На країну, що має союзників десь в Африці і ще невідомо де.

На країну, що відмовилася від технічного прогресу і технологій, а реальні розробки здійснюються тільки у військовій сфері.

На країну, де пропаганда стала такою тупою й неприхованою, що з неї самі громадяни створюють меми.

На країну, де думаюча меншість знову вчиться читати «між рядків».

На країну, де рацію має той, у кого є кийок, пістолет чи партквиток «правильної партії».

На країну, яка розповідає про власну велич, але громадяни цієї країни більшість свого часу проводять у чергах.

На країну, де неймовірна частина бюджету йде на репресії проти власних громадян – на каральну систему, сізо, тюрми, психо-катувальні «лікарні».

На країну, в якої скрізь навколо «вороги», а «друзів» вона змушує до братерства за допомогою окупації й геноциду.

На країну, якій з кожним днем бажають краху все більше власних громадян.

На країну, де людей, що вміють думати і мають совість, вважають «зрадниками».

На країну, після краху якої мільярди жителів планети Земля кричатимуть «ура!» і відкорковуватимуть шампанське.

На країну, в якій з кожним днем буде все важче жити.

На країну, де навіть священики перебувають на службі зла і смерті.

На країну, яка стала посольством Сатани на Землі.

На країну, яка скоро впаде.





Джерело: День

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