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    Думки вголос

    Путін відбудував СРСР

    • Андрій Любка

      Український письменник

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія&nbsp;&ndash;&nbsp;посольство Сатани на Землі - Путін відбудував СРСР
    Росія – посольство Сатани на Землі
    фото: realtribune.ru

    Росія перетворилась на країну, яку ненавидить і зневажає весь світ

    Владімір Путін часто повторював, що вважає розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою минулого століття. І всі свої зусилля спрямував на те, щоб цю «катастрофу» виправити. Два десятки років системної праці, що увінчалися ганебною й людиноненависницькою війною в Україні, нарешті дали результат – путінська Росія перетворилася в СРСР.

    На країну, яку ненавидить і зневажає весь світ.

    На країну, громадян якої при зустрічі автоматично сприймають за ворожих агентів, диверсантів, потенційних убивць і терористів.

    На країну, громадян якої намагаються уникати, а при зустрічі всіма доступними способами демонструють зневагу.

    На країну, з якої практично нікуди неможливо виїхати – таку собі тюрму за власні гроші.

    На країну, в яку практично ніхто не приїжджає.

    На країну, валюта якої перестала бути платіжним засобом поза межами країни, а всередині країни за неї скоро нічого не можна буде купити.

    На країну з порожніми прилавками, де багато є лише морської капусти.

    На країну, де смачне, якісне і закордонне можна отримати лише «по блату», через знайомства у «верхушці» і серед каральних органів.

    На країну, де самоізоляція накладається на зовнішню ізоляцію і створює ефект концтабору.

    На країну, де старіючі маразматичні керівники розказують молоді, як їй далі жити.

    На країну, що має союзників десь в Африці і ще невідомо де.

    На країну, що відмовилася від технічного прогресу і технологій, а реальні розробки здійснюються тільки у військовій сфері.

    На країну, де пропаганда стала такою тупою й неприхованою, що з неї самі громадяни створюють меми.

    На країну, де думаюча меншість знову вчиться читати «між рядків».

    На країну, де рацію має той, у кого є кийок, пістолет чи партквиток «правильної партії».

    На країну, яка розповідає про власну велич, але громадяни цієї країни більшість свого часу проводять у чергах.

    На країну, де неймовірна частина бюджету йде на репресії проти власних громадян – на каральну систему, сізо, тюрми, психо-катувальні «лікарні».

    На країну, в якої скрізь навколо «вороги», а «друзів» вона змушує до братерства за допомогою окупації й геноциду.

    На країну, якій з кожним днем бажають краху все більше власних громадян.

    На країну, де людей, що вміють думати і мають совість, вважають «зрадниками».

    На країну, після краху якої мільярди жителів планети Земля кричатимуть «ура!» і відкорковуватимуть шампанське.

    На країну, в якій з кожним днем буде все важче жити.

    На країну, де навіть священики перебувають на службі зла і смерті.

    На країну, яка стала посольством Сатани на Землі.

    На країну, яка скоро впаде.


    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія пропаганда війна Путін путінський режим СРСР
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    Путін відбудував СРСР