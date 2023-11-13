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Фаріон виклала дані студента з Криму, який її підтримав: хлопця затримала ФСБ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Фаріон виклала дані студента з Криму, який її підтримав: хлопця затримала ФСБ
Студента змусили просити вибачення та відмовитися від своїх слів
Фото: скріншот відео Главком

Підписники мовознавиці закликали її приховати дані хлопця

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 13 листопада, росіяни затримали проукраїнського студента, який висловив підтримку львівській мовознавиці та ексдепутатці Ірині Фаріон. Згодом вона виклала лист хлопця у соцмережах та не приховала його дані, пише «Главком».

Зокрема, Фаріон опублікувала скріншот листа кримського студента, який висловився на підтримку мовознавиці. Мовознавиця не приховала ім’я студента, а також оприлюднила, де він живе та навчається.

«Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму. Або в Сімферополі (де я зараз навчаюся на першому курсі української філології), не уявляю собі, як на Київській буду чути від наших воїнів язик окупації», – написав студент.

У коментарях під дописом Ірини Фаріон підписники попросили її приховати ім’я хлопця чи видалити пост. На заклики користувачів ексдепутатка відповіла різко та не приховала дані студента.

Фаріон виклала дані студента з Криму, який її підтримав: хлопця затримала ФСБ фото 1

«Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви чого своє сховали? Заблокувати?», – написала Фаріон.

Згодом росіяни знайшли та затримали проукраїнського студента, після чого виклали відео з хлопцем під російським прапором, змусили його просити вибачення та відмовитися від своїх слів.

«Через кілька хвилин Ірина Фаріон виклала лист на своєму каналі, через що я знаходжуся тепер тут, у Центрі з боротьби з екстремізмом у Сімферополі», – сказав студент.

Варто зазначити, що сама Фаріон на затримання студента у тимчасово окупованому Криму ніяк не відреагувала. 

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірині Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

Теги: Ірина Фаріон відео росіяни Крим студенти

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