Головна Думки вголос Мирослав Гай
search button user button menu button
Мирослав Гай Блогер

Яку мову мають вивчати військові

glavcom.ua
У нас воює багато добровольців з інших країн
фото: ЗСУ

Україна йде в Європу та НАТО

Бачу якийсь скандал з пані Фаріон, він постійно випадає мені у стрічці, хоч Фейсбук не відкривай.

Головна вимога, яку висуває пані Фаріон, що всі мають вивчити українську та виконувати закон про мову. Хороша вимога.

У нас воює багато добровольців з інших країн: США, Швеції, Польщі, Ізраїлю, Японії та Кореї, Росії та Білорусі тощо.

До нас їдуть волонтери з усього світу, які привозять допомоги на мільйони долларів і без яких ми би не встояли.

Всю Матеріально-технічну допомогу нам надають іноземці.

Україна іде в Європу та НАТО. Тому вважаю, що важливо усім Силам Оборони, всьому військово-політичному керівництву вивчити англійську аби швидше досягнути сумісності в Плануванні та Управлінні з НАТО та ЄС.

Бо інакше ми програємо війну і українська мова просто не зберіжеться.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: іноземці скандал українська мова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мовний майдан» 2012 року, Львів
Професор Павло Гриценко пояснив, яку зброю Україні ніколи не купити
5 листопада, 18:00
У Норвегії нині проживає багато українців
Житло, погода і світло: що дивує українку у Норвегії
3 листопада, 08:23
Викриття стосуються першого півріччя 2023 року, йдеться про фіксацію результатів закупівель Міноборони під керівництвом Олексія Резнікова.
Харчовий скандал в Міноборони: Рахункова палата підтвердила дані про розкрадання
31 жовтня, 15:20
Ідея та перспектива «розміну» геополітичними фігурами на Великій шахівниці цілком можлива
Україна могла б зайняти місця Угорщини в ЄС та Туреччини в НАТО
29 жовтня, 10:22
Повномасштабна війна мала переконати всіх українців спілкуватися рідною мовою
Шановні російськомовні, я вас не розумію!
28 жовтня, 15:15
Радіодиктант національної єдності 2023: де і коли дивитися трансляцію
Радіодиктант національної єдності 2023: де і коли дивитися трансляцію
26 жовтня, 16:57
За словами уповноваженого, після початку повномасштабного вторгнення Росія з новою силою розпочала наступ на українську мову
Мовний омбудсмен розповів, як боротися з лінгвоцидом
26 жовтня, 13:14
Кількість загиблих в Ізраїлі перевищує 1,3 тис. осіб
Жертвами нападу ХАМАС стали понад 100 іноземців із 31 країни (список)
14 жовтня, 12:11
Горожанка заявила, что не признает Верховную Раду
В Червонограде женщина во время дискуссии о названии города заявила, что СССР существует (видео)
11 жовтня, 16:56

Мирослав Гай

Яку мову мають вивчати військові
Яку мову мають вивчати військові
Ми нарешті отримали можливість заборонити російську церкву, але...
Ми нарешті отримали можливість заборонити російську церкву, але...
Скандал з Ілоном Маском. Що не так з реакцією українського МЗС
Скандал з Ілоном Маском. Що не так з реакцією українського МЗС
Закупівлі для армії. Чому нікого не хвилює якість?
Закупівлі для армії. Чому нікого не хвилює якість?
Російські диверсанти в Польщі. Що сталося
Російські диверсанти в Польщі. Що сталося
Жодна зброя не може принести Перемогу. І ось чому
Жодна зброя не може принести Перемогу. І ось чому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
13K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7582
Мохаммад Фараджаллах: Україна пішла на конфронтацію з усім арабським світом
6821
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
5991
Нагороди для військових. Три моменти, які варто знати
4197
Вартість життя у Німеччині: де найдорожче та найдешевше

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту