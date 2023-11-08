Яку мову мають вивчати військові

У нас воює багато добровольців з інших країн

Україна йде в Європу та НАТО

Бачу якийсь скандал з пані Фаріон, він постійно випадає мені у стрічці, хоч Фейсбук не відкривай.

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Головна вимога, яку висуває пані Фаріон, що всі мають вивчити українську та виконувати закон про мову. Хороша вимога.

У нас воює багато добровольців з інших країн: США, Швеції, Польщі, Ізраїлю, Японії та Кореї, Росії та Білорусі тощо.

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До нас їдуть волонтери з усього світу, які привозять допомоги на мільйони долларів і без яких ми би не встояли.

Всю Матеріально-технічну допомогу нам надають іноземці.

Україна іде в Європу та НАТО. Тому вважаю, що важливо усім Силам Оборони, всьому військово-політичному керівництву вивчити англійську аби швидше досягнути сумісності в Плануванні та Управлінні з НАТО та ЄС.

Бо інакше ми програємо війну і українська мова просто не зберіжеться.