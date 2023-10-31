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Українська мова домінує в соцмережах: результати дослідження

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українська мова домінує в соцмережах: результати дослідження
У минулому році частка української мови в соцмережах становила 65-70%, а три роки тому – 15-25%
фото з відкритих джерел

Понад 90% дописів в Instagram пишеться державною мовою, у Facebook та Twitter (X) – 75-80%

Результати дослідження соціальних мереж показали, що українська мова помітно домінує майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах. Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За даними дослідження «Українська мова в соціальних мережах», проведеного Центром контент-аналізу, західні соціальні мережі підтвердили тенденцію на посилення ролі української мови. Так, в Instagram державною мовою пишеться понад 90% дописів; Facebook та Twitter (X) за цим показником сягнули 75-80%.

Співвідношення мов у соціальних мережах (2020, 2022, 2023)
Співвідношення мов у соціальних мережах (2020, 2022, 2023)

У минулому році частка української мови в цих соціальних мережах становила 65-70%, а три роки тому, в жовтні 2020 року, коливалася в межах 15-25%.

«Це ґрунтовне дослідження, яке дає чітке розуміння не тільки загальнонаціональної проблематики, але й регіональної мовної політики. Посилення присутності української мови в українському сегменті соціальних мереж – це про реальний зріс громадянського суспільства, яке набагато динамічніше, активніше приділяє увагу дописам українською мовою. Приємно відзначити, що Instagram чи ТіkTok демонструють стрімкий злет дописів державною мовою. Я буду сподіватися і вірити, що та динаміка, яку ми побачили в соціальних мережах на теренах Харківщини, Дніпропетровщини та Миколаївщини, де вперше українська стала переважати, буде й надалі зростати», – розповів Тарас Кремінь.

Він також зазначив, що на Одещині за останній рік частка дописів українською мовою у соціальних мережах зросла з 27% в червні 2022 року до 49% у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3015 звернень громадян про порушення мовного закону.

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Теги: Тарас Кремінь соціальні мережі українська мова

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