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Путін повірив у «шанс прорвати фронт». Воєнний експерт пояснив, чому росіяни безперервно атакують

Катерина Іванова
glavcom.ua
Путін повірив у «шанс прорвати фронт». Воєнний експерт пояснив, чому росіяни безперервно атакують
Аналітик: ворог завдає удари будь-якими типами ракет, особливо по прикордонних районах, бо вважає, що у нас дефіцит систем ППО і ракет до них
фото: ТАСС

Окупанти після атак на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Запорізькому напрямках замість того, аби зупинитися і відновитися продовжують тиснути далі

Через знижені можливості України в умовах дефіциту боєприпасів, відсутності F-16 та далекобійної зброї Росія буде намагатися продовжувати наступ. Таку думку висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь для «Главкому». 

На думку експерта, після того як з жовтня по березень росіяни продовжували дуже інтенсивні атаки, особливо на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Запорізькому напрямках, то замість того, аби зупинитися, відновитися та перегрупуватися і готуватися до літнього наступу, вони продовжують тиснути далі.

«Це пояснюється лише тим, що Сполучені Штати так і не прийняли рішення про допомогу, і в Кремлі вважають, що зараз у України є дефіцит боєприпасів та всіх видів озброєння, і це – шанс прорвати фронт», – пояснює аналітик.

Проте, зауважує Самусь, російська армія не досягла прориву і вочевидь не досягне, тому що дефіцит боєприпасів починає скорочуватися через успішність європейських ініціатив, зокрема чеської. Боєприпаси вже йдуть на фронт, і це проявляється в тому, що українські війська відновлюють свої заходи з контрбатарейної боротьби. 

«Цією логікою користування важким для нас моментом пояснюються російські танкові штурми в пошуках якогось прориву, які важко пояснити з військової точки зору, окрім того, що так начальство хоче», – акцентує увагу експерт.

Михайло Самусь додає: так само ворог завдає удари будь-якими типами ракет – сирим «цирконом», «кинджалами», Х-101 і так далі – особливо по прикордонних районах, бо вважає, що у нас дефіцит систем ППО і ракет до них.

Нагадаємо, російські військові готують новий наступ на травень-червень 2024 року. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

До слова, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.

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Теги: Харків армія боєприпаси озброєння Михайло Самусь фронт втрати ворог наступ контрнаступ росіяни росія

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