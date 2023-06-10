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Маріанна Присяжнюк Кореспондентка «Главкома» за кордоном

Шабаш «за мир для України» у Відні. Що з ним не так

glavcom.ua
Головний наратив події – переконати, що Росію начебто неможливо перемогти на полі бою
фото: Маріанна Присяжнюк

«Хороші росіяни» хочуть зробити НАТО винним у вторгненні Росії в Україну

У Відні проходить шабаш «за мир для України». Неспроста це відбувається перед самітом НАТО, бо мета цього кружка – зробити НАТО винним у вторгненні Росії в Україну. Із смішного.

Головний наратив – переконати, що Росію начебто неможливо перемогти на полі бою. Просто патамушта. І топають ножками ще так смішно. Ще просяться на переговори, аж пищать, викручуються, як лящі на пательні.

З поганих новин, це те, що це проходить в серці Європи, у Відні, і ця дічь знаходить тут своїх прихильників через очевидні причини, а тому – складніше. Це далеко не Молдова з точки зору проведення лайнозаходів.

P.S. Є «представники» України, «пацифісти». Ще не вирішила, чи писатиму текст про цю маячню, але як втриматися і нікого не придушити до кінця дня? Ось в чом вопрос!

P.P.S. Ахаха просять не фотографувати, бо «громадянському суспільству» може бути потім за це не зручно через «маніпуляції в ЗМІ». Ні, все ж треба написати буде щось. Задовольнити попит, якщо вже так просяться.

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Джерело
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Теги: пропаганда Відень росіяни

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Маріанна Присяжнюк

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