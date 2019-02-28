Заяви Лещенка, Заліщук та Найєма про вихід із БПП не матимуть жодних наслідків

Андрій Магера Заступник голови Центральної виборчої комісії

Андрій Магера

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Єврооптимісти Сергій Лещенко, Світлана Заліщук і Мустафа Найєм Фото: УНІАН

З них трьох ніхто не припиняв членства у фракції БПП, за партійними списками якої були обраними до Ради

Заяви Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Сергія Лещенка не тягнуть за собою жодних правових наслідків та не призведуть до припинення членства у фракції БПП і дострокового припинення депутатських повноважень.

По-перше, їхні заяви адресовані голові фракції БПП, а не - ВР України.

По-друге, змістом заяв є прохання про прийняття фракцією рішення про виключення з числа членів фракції, а не констатація факту добровільного виходу із фракції.

Тому з них трьох ніхто не припиняв членства у фракції БПП, за партійними списками якої були обраними до ВР України.

Джерело: блог Андрія Магери

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