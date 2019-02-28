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    Думки вголос

    Заяви Лещенка, Заліщук та Найєма про вихід із БПП не матимуть жодних наслідків

    • Андрій Магера

      Заступник голови Центральної виборчої комісії

    • Розсилка
    Єврооптимісти Сергій Лещенко, Світлана Заліщук і&nbsp;Мустафа Найєм - Заяви Лещенка, Заліщук та Найєма про вихід із БПП не матимуть жодних наслідків
    Єврооптимісти Сергій Лещенко, Світлана Заліщук і Мустафа Найєм
    Фото: УНІАН

    З них трьох ніхто не припиняв членства у фракції БПП, за партійними списками якої були обраними до Ради

    Заяви Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Сергія Лещенка не тягнуть за собою жодних правових наслідків та не призведуть до припинення членства у фракції БПП і дострокового припинення депутатських повноважень.

    По-перше, їхні заяви адресовані голові фракції БПП, а не - ВР України.

    По-друге, змістом заяв є прохання про прийняття фракцією рішення про виключення з числа членів фракції, а не констатація факту добровільного виходу із фракції.

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    Заяви Лещенка, Заліщук та Найєма про вихід із БПП не матимуть жодних наслідків
    Заяви Лещенка, Заліщук та Найєма про вихід із БПП не матимуть жодних наслідків
    Заяви Лещенка, Заліщук та Найєма про вихід із БПП не матимуть жодних наслідків

    Тому з них трьох ніхто не припиняв членства у фракції БПП, за партійними списками якої були обраними до ВР України.

    Джерело: блог Андрія Магери

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Сергій Лещенко Світлана Заліщук БПП Мустафа Найєм
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