Заяви Лещенка, Заліщук та Найєма про вихід із БПП не матимуть жодних наслідків
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Розсилка
З них трьох ніхто не припиняв членства у фракції БПП, за партійними списками якої були обраними до Ради
Заяви Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Сергія Лещенка не тягнуть за собою жодних правових наслідків та не призведуть до припинення членства у фракції БПП і дострокового припинення депутатських повноважень.
По-перше, їхні заяви адресовані голові фракції БПП, а не - ВР України.
По-друге, змістом заяв є прохання про прийняття фракцією рішення про виключення з числа членів фракції, а не констатація факту добровільного виходу із фракції.
Тому з них трьох ніхто не припиняв членства у фракції БПП, за партійними списками якої були обраними до ВР України.
Джерело: блог Андрія Магери