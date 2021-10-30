Листи з Луганська. Дефіцит на все – нова реальність життя в окупації

Забуті черги – знову звична картина

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Жизнь после 2014 года возродила почти забытое явление дефицитов – нехватки качественных товаров, денег, еды, лекарств, возможностей и чистоты.

1. Чистота стала той темой-укором, к которой всегда возвращаются выехавшие друзья. «Как же в Луганске грязно!» – слоган нового времени. То ли низкая заработная плата коммунальщиков, то ли поломки мусорных машин, то ли неслаженность системы, но острейшим дефицитом последних семи лет стала чистота в городе. Порядок удается наводить время от времени – со сменой руководства в коммунальных службах и очередным громким скандалом-разоблачением. Оправдание во всех случаях звучит одинаково: еще со времен Украины остались плохие (поломанные) машины, которые требуют замены или капитального ремонта. Так же говорят обо всем, на что жалуется народонаселение и о чем местные новостийщики готовят ролики на единственный официальный телеканал, – на качество труб, дорожного покрытия, отсутствие ремонтов в школах и больницах. И всегда виной всему выступает Украина, которая не закупала, не ремонтировала или делала что-то некачественно. Но если говорить о теме мусора, мусорные баки действительно переполнены. Увидеть пустые баки можно гораздо реже, чем переполненные. На свалках копошатся люди низкого социального статуса, кошки и крысы. Лучшие вещи, как на выставке, люди выставляют у мусорных баков – мебель, одежду, банки, консервацию, посуду. Переполненные баки порождают зловоние и чувство хаоса – ветер разносит мусор. Мусорные машины ассоциируются с праздником и стабильностью для многих, особенно для жителей частного сектора, где за костры введены штрафы экологическими службами. И для многих жителей частного сектора выходом является подбрасывать мусор в баки многоэтажек, куда тайком свозят листья и пакеты с бытовым мусором.

Баки для сміття біля однієї з найпрестижніших шкіл на сході Луганська

2. На банки и банкоматы тоже может быть дефицит. Ну, во-первых, такого разнообразия банков, как до 2014 года, в «республике» нет. Единственный «официальный» банк – «государственный», который работает на оборудовании и в помещениях «Привата» и «Ощада». Но, видимо, на количество жителей «республики» этого количества банков и банкоматов не хватает, что порождает часовые очереди практически в любой день недели. Коллапс можно наблюдать в день выплат заработных плат бюджетникам и социальных выплат. Люди скандалят, пытаются проходить без очереди и требуют справедливости. Но для многих лучше такой вариант с ожиданием, чем полностью парализованная банковская система как первые полгода после событий 2014 года.

3. Подсолнечное масло. Казалось бы, что-что, но никак не масло может стать темой дефицита. А именно оно, дешевое подсолнечное масло собственного производства «Донель» от ТМ «Добродия», стало темой острейшего дефицита последние три недели. Местное постное масло стоит 87 рублей за литр. Привозное – от 150 рублей за литр и выше, что очень бьет по карману всех социальных категорий. Бутылки растительного масла в хлебных киосках «Добродии» разбирают как горячие пирожки на вокзале. За ними выстраивается очередь и происходят драки. Знающие люди говорят, что все это неспроста, и закончится это тем, что дешевое масло просто подорожает в ближайшее время, как это часто бывает в ситуациях дефицита.

Продуктовий достаток із союзних республік

4. Лекарства. Известно, хуже нет, чем болеть. Но болеть без лекарств хуже в разы. Ситуация, например, с противовирусными препаратами сейчас напоминает историю с растительным маслом, когда люди вынуждены брать хоть что-то, потому что того, что нужно нет – все раскупили, новое не завезли. То ли все болеют, то ли поставщики не справляются, то ли ситуация закончится подорожанием. Препараты, которые заводят сейчас в аптеки, стоят на 100 рублей дороже за единицу в сравнении с прошлым завозом. Но люди, сбившись с ног в поисках лекарств, настолько, отчаялись купить то, что нужно, что рады и этому. Разница в цене на один и тот же препарат в разных аптеках может составлять те же 100 рублей. Но когда вопрос стоит о здоровье, искать дешевле нет ни времени, ни сил.

5. Дефицит койко-мест. Старых не берут. Больных легко не берут тоже в стационары. Берут тех, кто может выкарабкаться или кто по тяжести состояния не может уже лечиться дома. Многие и рады бы попасть в больницу, но «скорая» мягко убеждает лечиться дома под наблюдением участкового врача.

6. Дефицит специалистов. Тема актуальная как никогда, когда время от времени знакомые спрашивают – дай номер ХОРОШЕГО врача/мастера/парикмахера/массажиста/сантехника/ремонтника, потому что все, кого знали раньше, выехали. И тема качества в работе, как и качества во всем, не перестает быть в тренде.

7. Продукты питания. Лучшее – украинское. После идет белорусское и с большим отставанием – российский товар. Все привыкли к тому, что если дешево, то искать белорусские сардели по 120 рублей за кило, где нет мяса вовсе, а если хочется качества как раньше, то покупать украинский товар, хоть и в три дорога. Хотя что такое в три дорога, если греча стоит 105 рублей за килограмм и неважно, кто ее расфасовал? Если картофель сюда везут из Азии по высокой цене, везение – найти по 50 рублей за кило. А сахар считается дешевым по 56 рублей за килограмм, и сахар для многих уже и десерт и признак благополучия сразу.

Дефицит дешевого отечественного мяса

Знающие люди говорят, что в связи с ростом Covid-19 в «республике» есть дефицит на гробы. Говорят, что колотят из старых дверей и подручных средств. Поэтому пусть лучше сахар и масло дорожают, но не будет дефицита на жизнь.

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