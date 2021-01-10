Міністр праці Австрії пішла у відставку через звинувачення у плагіаті

Незалежний експерт вважає, що п'ята частина дисертаційної роботи Крістіне Ашбахер скопійовано без вказівки конкретних посилань

Глава Міністерства праці, сім'ї та молоді Австрії Крістіне Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті під час написання дисертації.

Про це повідомило Австрійське агентство друку.

Відзначається, що справа про плагіат Ашбахер стала резонансною.

«Моя сім'я і я бачимо, що ЗМІ та політичні опоненти не дають мені провести справедливий процес перевірки та поспішно мене засуджують немислимим чином…З цієї причини я йду у відставку з моєї посади», – йдеться в заяві міністра.

За даними видання, звинувачення главі міністерства висунув незалежний експерт, який стверджує, що близько п'ятої частини дисертаційної роботи, написаної у травні 2020 року, Ашбахер скопійовано без вказівки конкретних посилань.

Крім того, фахівець заявив, що і дипломна робота міністра, датована 2006 роком, також містить плагіат і некоректні цитати та свідчить про недостатні знання німецької мови.

Зазначимо, членів комісії, які не знайшли плагіату в роботах глави Міносвіти Сергія Шкарлета, звинуватили у плагіаті.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня 2020 року призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета.

А вже 21 грудня під офісом Зеленського молодь протестувала через це призначення.

У вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.