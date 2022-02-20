Захід не пожертвує Україною – прем’єр Чехії

Петр Фіала сподівається на успіх дипломатичних зусиль у стримуванні Росії

Дипломатичні зусилля з деескалації ситуації навколо України поки не дають бажаних результатів, але Захід не готовий пожертвувати Україною. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в ефірі Чеського телебачення.

«Ситуація серйозна, з кожним днем вона стає дедалі більш серйозною. Не буде перебільшенням сказати, що Європа перебуває в кроці від війни і ймовірність мирного вирішення знижується», – сказав глава уряду Чехії.

Він зауважив, що дипломатичні спроби поки не привели до жодного результату, але підкреслив необхідність використати всі шляхи для дипломатичного вирішення.

«Війні потрібно запобігти, Захід не готовий пожертвувати Україною», – підкреслив Фіала.

Він також високо оцінив єдність Європейського Союзу та НАТО в питанні санкцій та зауважив, що «президент Росії Володимир Путін не розраховував на таку згуртовану позицію Заходу».

Очільник чеського уряду визнав, що санкції відчутно вдарять не лише по Росії, а й по інших країнах, при цьому Чехію вони теж серйозно зачеплять. Утім, підкреслив політик, Прага та інші готові до «найжорсткіших санкцій» і пообіцяв компенсувати постраждалим. Він зауважив, що які саме санкції запровадять, залежатиме від того, «як буде виглядати російська агресія».

Прем'єр-міністр також пообіцяв Україні посилення гуманітарної допомоги в разі погіршення гуманітарної ситуації. На додаток до того, що вже було передано, може бути надіслано допомогу на суму ще близько 100 млн крон.

У неділю в МЗС ЧР проходить засідання кризового штабу щодо ситуації в і навколо України. Міністерство вже закликало громадян ЧР виїхати з України.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки також розраховують на дипломатичне розв’язання конфлікту щодо загострення ситуації на Донбасі. Водночас вважають, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже прийняв рішення.

Нагадаємо, сьогодні відбулась телефонна розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна та лідера Франції Еммануеля Макрона. Сторони порушили питання загострення ситуації на Донбасі та домовились спробувати досягти припинення вогню.

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