У Болгарії молилися за мир в Україні

Українці Болгарії запевнили, що в них серце і душа болять за батьківщину

Українці Болгарії прагнули продемонструвати, що у цей скрутний момент вони разом із батьківщиною

Сьогодні в храмі-пам’ятнику «Свята Неділя» в столиці Болгарії Софії відбувся молебень за мир в Україні. Організатором стала Асоціація українських організацій Болгарії «Мати Україна». В заході взяли участь представники української діаспори в Болгарії, співробітники українського посольства, а також болгарські громадяни. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

Взявши слово після проведення молебню, голова Асоціації Олена Коцева сказала, що таким чином українці Болгарії хочуть висловити свою підтримку Україні та українському народові, показати, що вони є разом з ними в цей складний час.

«Сьогодні ми зібрались в центральному храмі Софії для того, щоб провести молебень за мир в Україні, за мир в усьому світі. Нашим молебнем ми хочемо показати українцям, що у нас серце і душа болить за те, що відбувається в Україні і що ми разом з ними. У нас в усіх є родичі в Україні, багато нас народились і виросли в ній, а тому, Україна – назавжди в наших серцях», – сказала Олена Коцева.

«Не тільки ми, українці Болгарії, а й пересічні болгарські громадяни та політики вже розуміють, що війна проти України – вона стосується не тільки української держави, але й Європи і цілого світу. Це війна Путіна за розподіл світу на сфери впливу. І він це вже не приховує. Своїми вимогами до НАТО про повернення до конфігурації станом на 1997 рік він прямо про це заявляє», – додала вона.

Відтак вона закликала до об’єднання навколо України, а також подякувала за ту підтримку, яку іноземні держави вже надають.

«Також ми закликаємо всіх до об’єднання навколо України. І не тільки українців Болгарії, але й з цілого світу, а також інші держави – всіляко підтримувати Україну і надавати їй допомогу. А за ту підтримку і допомогу, яку вони вже надають – ми їм щиро вдячні», – сказала Олена Коцева.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Болгарія підписала декларацію про європейську перспективу України. Таким чином, вже вісім країн-учасниць Євросоюзу підтримали вступ Києва.

Росія намагається переглянути європейську архітектуру безпеки, тому вимога так званого «нейтралітету» для України є нерелевантною умовою й спробою посилити свій вплив в Європі. Водночас Україна продовжує розраховувати на дипломатичні шляхи протидії російській агресії, але готова захищатися. Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Болгарія Віталій Москаленко