Росіяни створювали плацдарм для наступу на Суми. Десантники завадили планам ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росіяни створювали плацдарм для наступу на Суми. Десантники завадили планам ворога
Росія намагається створити плацдарм для наступу в напрямку населеного пункту Хотінь
фото з відкритих джерел

Активна оборона й постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем, запевнили у ЗСУ

На Північно-Слобожанському напрямку у зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади Росія намагається створити плацдарм для наступу в напрямку населеного пункту Хотінь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 7 корпус десантно-штурмових військ.

«Потенційно, це становить загрозу для просування в бік міста Суми. Усі такі спроби своєчасно виявляються та зриваються», – зазначають військові.

На даному напрямку противник періодично здійснює штурмові дії та нарощує активність безпілотних систем на окремих ділянках. Водночас піхота ворога уникає лобових атак, намагаючись діяти через фланги.

«Наша активна оборона й постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем», – сказано у повідомленні.

Як відомо, у ніч проти 20 грудня російські військові зайшли у прикордонне село Грабовське, що на Сумщині.  Понад 50 місцевих мешканців, які раніше відмовилися від евакуації, були примусово вивезені на територію Росії. Там цивільних планують піддати так званій фільтрації.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти з вимогою допомогти повернути 50 цивільних осіб, яких Росія вивезла з прикордонного села Грабовське на Сумщині. Ці люди, переважно літні жінки, були викрадені російськими військовими.

Теги: розвідка росія Сумщина військові

