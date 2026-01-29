Головна Київ Новини
search button user button menu button

Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
Офіцеру загрожує до десяти років ув'язнення
фото: Державне бюро розслідувань

Слідство встановило, що упродовж 2023 року офіцер постійно вимагав і отримував гроші

У Київській області правоохоронці Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України викрили командира однієї з військових частин. Його підозрюють у тому, що він систематично отримував гроші від підлеглих військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує «Главком».

Слідство встановило, що упродовж 2023 року офіцер постійно вимагав і отримував гроші. Йшлося про неофіційні дозволи на залишення місця служби. Це давало можливість військовим виїжджати за межі Київського гарнізону. Гроші підлеглі перераховували на особисту банківську картку командира.

«Фактично посадовець використав своє службове становище для особистого збагачення, тиснучи на підлеглих та ставлячи їх у залежне становище. У межах досудового розслідування задокументовано 14 епізодів отримання неправомірної вигоди від 9 військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці повідомили командиру про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання стосовно обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, протягом 2025 року про підозру повідомили дев'ятьом військовослужбовцям, які передавали гроші посадовцю. Їхні дії кваліфікували за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає до шести років позбавленням волі із штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обвинувальні акти стосовно них направили до суду.

Нагадаємо, посадовиці Тульчинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Вінниччині повідомили про підозру у вимаганні грошей у матері загиблого військовослужбовця. За даними слідства, у квітні 2023 року посадовиця запропонувала жінці «допомогу» в оформленні одноразової грошової допомоги після загибелі її сина. Вона пообіцяла вплинути на рішення інших працівників ТЦК та СП.

Читайте також:

Теги: корупція розслідування військові Київщина слідство гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ вичерпується арсенал
Топ-5 міфів про непереможність РФ
9 сiчня, 16:03
MacBook врятував життя українському захиснику, зупинивши уламок снаряда
MacBook врятував життя українському захиснику, зупинивши уламок снаряда
3 сiчня, 04:32
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 9 січня 2026 року
8 сiчня, 21:13
За словами Свириденко, тривають відновлювальні роботи на місцях влучань
У Кривому Розі та на Київщині відновлено тепло й світло після обстрілу
9 сiчня, 20:54
У Росії зафіксовано рекордний сплеск націоналізації активів – розвідка
У Росії зафіксовано рекордний сплеск націоналізації активів – розвідка
11 сiчня, 07:59
Данія може передати США частину Гренландії: NYT розкрив деталі
Данія може передати США частину Гренландії: NYT розкрив деталі
22 сiчня, 03:48
Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес американські військові захопили вночі прямо в їхньому будинку
Трамп оприлюднив перше фото Мадуро після затримання
3 сiчня, 18:49
Тіло загиблого виявила власниця помешкання, яка одразу викликала правоохоронців
Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
6 сiчня, 18:52
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
15 сiчня, 15:19

Новини

У Броварах настоятель привласнив храм, щоб завадити переходу громади до ПЦУ
У Броварах настоятель привласнив храм, щоб завадити переходу громади до ПЦУ
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки в Києві
ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки в Києві
Чи замерзне каналізація на Троєщині? «Київводоканал» відреагував на чутки про вигрібні ями
Чи замерзне каналізація на Троєщині? «Київводоканал» відреагував на чутки про вигрібні ями
Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині
Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині
У Києві за добу відновлено опалення у 124 будинках: скільки ще чекають на тепло
У Києві за добу відновлено опалення у 124 будинках: скільки ще чекають на тепло

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua