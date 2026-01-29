Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру

Слідство встановило, що упродовж 2023 року офіцер постійно вимагав і отримував гроші

У Київській області правоохоронці Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України викрили командира однієї з військових частин. Його підозрюють у тому, що він систематично отримував гроші від підлеглих військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує «Главком».

Слідство встановило, що упродовж 2023 року офіцер постійно вимагав і отримував гроші. Йшлося про неофіційні дозволи на залишення місця служби. Це давало можливість військовим виїжджати за межі Київського гарнізону. Гроші підлеглі перераховували на особисту банківську картку командира.

«Фактично посадовець використав своє службове становище для особистого збагачення, тиснучи на підлеглих та ставлячи їх у залежне становище. У межах досудового розслідування задокументовано 14 епізодів отримання неправомірної вигоди від 9 військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці повідомили командиру про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання стосовно обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, протягом 2025 року про підозру повідомили дев'ятьом військовослужбовцям, які передавали гроші посадовцю. Їхні дії кваліфікували за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає до шести років позбавленням волі із штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обвинувальні акти стосовно них направили до суду.

Нагадаємо, посадовиці Тульчинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Вінниччині повідомили про підозру у вимаганні грошей у матері загиблого військовослужбовця. За даними слідства, у квітні 2023 року посадовиця запропонувала жінці «допомогу» в оформленні одноразової грошової допомоги після загибелі її сина. Вона пообіцяла вплинути на рішення інших працівників ТЦК та СП.