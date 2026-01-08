Головна Країна Події в Україні
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч
У Запоріжжі розгорнуто всі 175 пунктів незламності
фото: Запорізька ОВА

«Главком» зібрав головні події ночі проти 8 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Масований обстріл окупантів спричинив блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях, МВС Венесуели озвучило кількість загиблих після операції США, сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії, Трамп анонсував зустріч із президентом Колумбії.

Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях

У Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Через відключення електропостачання у більшості закладах загальної середньої освіти подовжено канікули. Мешканців також попереджають, що вранці можливі перебої в роботі електротранспорту.

Зауважимо, що після масованого обстрілу РФ Запоріжжя та область зазнали масштабного блекауту. Критична інфраструктура працює від генераторів, мобільний зв’язок – в аварійному режимі. В місті відкрито понад 160 пунктів незламності, екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

У Міненерго зазначили, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервних джерел живлення, а вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів.  

Дані Венесуели щодо загиблих після операції США

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив, що внаслідок операції США, під час якої був усунений від влади президент Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб. 

Раніше Каракас не оприлюднював кількість загиблих. Водночас венесуельські військові раніше опублікували список із 23 загиблих військовослужбовців. За словами урядовців, значна частина сил безпеки Мадуро була вбита «холоднокровно».

Заява Грема про санкції США проти РФ

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп надав «зелене світло» двопартійному законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. Він наголосив, що ухвалення ініціативи є особливо своєчасним, оскільки Україна робить поступки заради миру, тоді як Володимир Путін, за його словами, обмежується лише заявами та продовжує вбивства мирних людей.

Ліндсі Грем також висловив упевненість у широкій двопартійній підтримці законопроєкту під час голосування, яке, за його словами, може відбутися вже наступного тижня.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з президентом Колумбії Густаво Петро, під час якої сторони обговорили питання боротьби з наркотиками та низку інших розбіжностей.

Водночас Трамп заявив, що вже триває підготовка до офіційної зустрічі між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Колумбії. Переговори заплановані у Білому домі у Вашингтоні.

