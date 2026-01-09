Головна Київ Новини
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник
фото: Національна поліція України

У столиці пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури

У ніч на 9 січня столиця знову зазнала масованої повітряної ворожої атаки. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 24 потерпілих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Станом на 07:00 зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.

фото: Нацполіція

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник. 24 потерпілих громадян, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.

Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами продовжують працювати на місцях, фіксують та документують наслідки чергового воєнного злочину.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Віталій Кличко підтвердив загибель людей. За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

Також через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. А поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами. Водночас електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує.

Теги: Національна поліція України Київ війна

