Артилерія і FPV-дрони: ворог тероризував Нікопольщину, є руйнування

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та електромережі

Російські війська завдали серії ударів по Нікопольщині та Синельниківському району, застосувавши артилерію й FPV-дрони. Пошкоджено приватні оселі, господарські споруди та газогін. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає «Главком».

«До пізнього вечора продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог тероризував сам Нікополь, Червоногригорівську, Покровську і Марганецьку громади, застосовуючи артилерію та FPV-дрони», – повідомив Гайваненко.

Пошкоджено приватні оселі, господарські споруди фото: Владислав Гайваненко

За словами очільника, пошкоджено 6 приватних будинків, гараж та авто, господарська споруда, ще одна – знищена. Зачепило лінію електропередач.

«БпЛА агресор влучив по Васильківській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, господарська споруда, газогін», – додав Гайваненко.

Росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією та дронами фото: Владислав Гайваненко

Підрозділи ППО знищили два безпілотники над Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, російські окупанти не вперше намагалися уразити завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, який належить американській компанії Bunge.

Як зазначив глава української дипломатії, удар серйозно пошкодив американське підприємство. «Цей напад не був помилкою – він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту», – каже він.

До слова, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». За словами міського голови Дніпра, у результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.