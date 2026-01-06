Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Артилерія і FPV-дрони: ворог тероризував Нікопольщину, є руйнування

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Артилерія і FPV-дрони: ворог тероризував Нікопольщину, є руйнування
РФ обстріляла Нікопольщину
фото: Владислав Гайваненко / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та електромережі

Російські війська завдали серії ударів по Нікопольщині та Синельниківському району, застосувавши артилерію й FPV-дрони. Пошкоджено приватні оселі, господарські споруди та газогін. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає «Главком».

«До пізнього вечора продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог тероризував сам Нікополь, Червоногригорівську, Покровську і Марганецьку громади, застосовуючи артилерію та FPV-дрони», – повідомив Гайваненко.

Пошкоджено приватні оселі, господарські споруди
Пошкоджено приватні оселі, господарські споруди
фото: Владислав Гайваненко

За словами очільника, пошкоджено 6 приватних будинків, гараж та авто, господарська споруда, ще одна – знищена. Зачепило лінію електропередач.

«БпЛА агресор влучив по Васильківській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, господарська споруда, газогін», – додав Гайваненко.

Росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією та дронами
Росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією та дронами
фото: Владислав Гайваненко

Підрозділи ППО знищили два безпілотники над Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, російські окупанти не вперше намагалися уразити завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, який належить американській компанії Bunge.

Як зазначив глава української дипломатії, удар серйозно пошкодив американське підприємство. «Цей напад не був помилкою – він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту», – каже він.

До слова, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». За словами міського голови Дніпра, у результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

 

Читайте також:

Теги: окупанти війна Дніпропетровщина ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 7 грудня
Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу
7 грудня, 2025, 22:13
Ситуація на фронті 8 грудня
Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу
8 грудня, 2025, 22:56
Трамп погрожує війною Колумбії у рамках боротьби з наркотрафіком
Трамп пригрозив війною президенту Колумбії
11 грудня, 2025, 08:43
Травень 2022 року, ще триває «класична» окопна війна. На позиціях в районі річки Борової Олександр Хоменко (в центрі), на передньому плані – Іван Добровольський, Тигр (загинув 21 червня 2022 р.)
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
15 грудня, 2025, 15:22
Генерал Шталь пропонує радикальні зміни для підвищення обороноздатності
Генерал Бундесверу вимагає 48-годинний робочий тиждень для обороного сектора
12 грудня, 2025, 20:57
Ігор Баїк був учасником АТО
Захищав Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Ігоря Баїка
3 сiчня, 09:00
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
2 сiчня, 19:42
Нині триває 1412-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року
Вчора, 08:13
Усі ураження верифіковані в системі ситуаційної обізнаності «Дельта»
Сили безпілотних систем уразили цілей РФ на $20 млрд за сім місяців
Сьогодні, 07:53

Події в Україні

Нічна атака на Україну: зафіксовано влучання на шести локаціях
Нічна атака на Україну: зафіксовано влучання на шести локаціях
Україну накрили екстремальні погодні умови
Україну накрили екстремальні погодні умови
Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2026 року
Артилерія і FPV-дрони: ворог тероризував Нікопольщину, є руйнування
Артилерія і FPV-дрони: ворог тероризував Нікопольщину, є руйнування
Сили безпілотних систем уразили цілей РФ на $20 млрд за сім місяців
Сили безпілотних систем уразили цілей РФ на $20 млрд за сім місяців
Втрати ворога станом на 6 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua