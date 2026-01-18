Головна Країна Події в Україні
Росіяни намагається створити «буферну зону» в двох областях

Надія Карбунар
Ключове завдання українських підрозділів – не допустити реалізації задумів ворога
фото з відкритих джерел

Українські десантники зривають спроби окупантів закріпитися на Харківщині та Сумщині

Російські окупаційні війська посилюють тиск на українські позиції на Слобожанському напрямку та намагаються створити так звану «буферну зону» в Харківській і Сумській областях. Втім, українські захисники знають плани противника та ефективно їм протидіють. Як інформує «Главком», про це повідомив речник Восьмого корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України Вадим Карп’як в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

За його словами, ключове завдання українських підрозділів – не допустити реалізації цих задумів ворога.

«Наше завдання зараз – не дати їм створити оцю «буферну зону», – наголосив Карп’як.

Військовий зазначив, що напередодні малі піхотні групи армії РФ атакували українські позиції в напрямку Миропілля Сумської області, однак зазнали втрат і були змушені відступити.

Крім того, за словами Карп’яка, окупанти намагаються використовувати газову трубу, щоб приховано наблизитися до лінії бойового зіткнення. Проте ці спроби також завершуються провалом.

Минулого тижня за пів години противник втратив 18 військовослужбовців, які намагалися висаджуватися через цю трубу. Точка виходу перебуває під повним контролем українських захисників, додав він.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомляють про нещодавнє просування Збройних сил України на ключових ділянках фронту. Геолокаційні кадри підтверджують успішні дії українських підрозділів у Харківській та Донецькій областях, попри безперервний тиск з боку російських окупаційних військ.

Раніше російські війська намагалися прорвати державний кордон України в напрямку населеного пункту Дегтярне на Харківщині, однак українські захисники відбили атаку та знищили понад 20 окупантів. 

