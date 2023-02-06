Війна вже завершена? Як пояснити відродження політичних інтриг

Воєнний стан і його виклики ніхто не скасовував

Оці рішення про масові зміни в силових структурах, зокрема і зі звільненнями нібито більш-менш ефективних керівників МОУ і ГУР, показують нам, що на зміну воєнному порядку денному потроху приходить звичний політичний розклад.

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Виходить так, що війна, лінія фронту начебто застабілізовані. Безпекова ситуація, яка склалася після (майже) року воєнного стану, сприймається як надійна і тривала. Тож тепер можна знову втілювати експерименти і перерозподіл потоків у межах монобільшості.

Пробувати інтриги з кадровими перестановками при так само короткій, як і раніше, лаві запасних. Прокручувати операції зі «зливами» через ЗМІ, коли одні підсиджують інших, другі при цьому все одно недоторканні, шості переживають за свої рейтинги, але до реальних судових вироків так і не доходить. По третьому колу об'єднувати-роз'єднувати міністерства. Пускати з ОП пробні кулі – дивись, так і головнокомандувача ЗСУ можна буде змінити. А самим ще більше зацементуватися у владі без виборів.

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Це могла б бути навіть хороша новина – повернення до «політики мирного часу».

Але час все-таки не мирний. Воєнний стан і його виклики ніхто не скасовував. Запас міцності в нас не настільки великий, щоб так рано починати «мирні ігри». І якщо вже йдеться про відповідальність, то вона мала б бути для всіх.

Хз, у мене ще немає чітких висновків про все це, і до чого воно приведе.

Вводних багато, але здається, нинішня кадрова чехарда в комплексі зробить нас слабшими. А отже, вона вигідна ворогам зовні.