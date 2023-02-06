У Білорусі знову оголошена раптова перевірка бойової готовності

Цього разу перевірка боєздатності проводиться у закладах військової академії

У білоруських військах розпочато раптову перевірку бойової готовності. Про це повідомляє міноборони країни.

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«Сьогодні за рішенням міністра оборони Республіки Білорусь у закладі освіти «Військова академія Республіки Білорусь» розпочалася раптова перевірка бойової готовності», – йдеться в повідомленні.

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