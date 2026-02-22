Росія вдарила по американському заводу на Сумщині: МЗС заявило про економічний терор

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що за удари по мирній промисловості Росія має понести повну відповідальність

Напередодні російські війська завдали ракетного удару по цивільному виробничому об’єкту компанії Mondelez International у місті Тростянець Сумської області. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, ворожа ракета влучила в один із виробничих корпусів підприємства. На щастя, минулося без жертв. Про це пише «Главком».

Міністр наголосив, що об'єкт не є військовою ціллю. Атака завдала шкоди підприємству, яке забезпечує робочі місця для українців та робить внесок в економіку обох країн. Андрій Сибіга назвав дії РФ «навмисним економічним терором», підкресливши, що Москва б'є безпосередньо по американських бізнес-інтересах у Європі. За словами очільника МЗС, такі атаки роблять неможливим будь-який економічний діалог між Москвою та Вашингтоном.

фото: Андрій Сибіга/X

Він також додав, що за подібні удари по мирній промисловості Росія має понести повну відповідальність, оскільки це не є веденням війни, а цілеспрямованим нищенням цивільної інфраструктури та інвестицій.

Завод у Тростянці працює з 1990-х років і став однією з перших великих інвестицій США в економіку незалежної України. Тут виробляють продукцію всесвітньо відомих кондитерських брендів.

Як відомо, Російська Федерація навмисно завдає ударів по американських підприємствах в Україні. За час повномасштабної війни постраждало 47% компаній, а у 38% загинули працівники.

«Росія навмисно завдає ударів по американських підприємствах в Україні, зокрема офіс Boeing у Києві, завод Flex у Мукачеві та виробництво Bunge у Дніпрі. Росіяни атакують не лише український народ, а й американських платників податків. Це були удари по американській економіці», – каже Сибіга.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня 2025 року російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по місту Мукачево. Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа на заводі американської компанії Flex.