Російські лижники, які незаконно відвідували Крим, провалилися на Олімпіаді

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Савелій Коростельов є рядовим російської армії

Коростельов та Непряєва не змогли подолати кваліфікацію у спринті

Російські лижники Савелій Коростельов та Дар'я Непряєва провально виступили у спринті на Олімпіаді. Про це повідомляє «Главком».

Результати Коростельова і Непряєвої

Коростелев зайняв 35 місце у кваліфікації спринту, в чвертьфінал пройшли перші 30 лижників. Переможцем кваліфікації став норвежець Йоханнес Клебо.

Непряєва стала 36-ю у кваліфікації і теж не змогла вийти до чвертьфіналу Олімпіади.

Як Коростельов підтримував війну

Савелій Коростельов є рядовим російської армії.

Також він в соціальних мережах лайкав допис з літерою Z, яка є одним з символів російської війни проти України.

Військове звання та підтримка війни в соцмережах суперечить нейтральному статусу. Однак, МОК продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників війни.

Підтримка війни Непряєвою

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 10 лютого відбудеться четвертий змагальний день Олімпіади 2026. Українці виступлять у шести подіях. 

Теги: Олімпіада олімпійські ігри лижний спорт росія

Російські лижники, які незаконно відвідували Крим, провалилися на Олімпіаді
