Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
фото з відкритих джерел

Однією з основних причин на зниження цін на нафту мають стати припинення війни між Росією та Україною

Очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент озвучив прогноз щодо значного здешевлення нафти на світовому ринку в найближчому майбутньому. Про це пише «Главком».

На думку міністра, основними передумовами для цього мають стати припинення війни між Росією та Україною, а також стабілізація політичної ситуації в Ірані та Венесуелі. Бессент підкреслив, що досягнення мирних домовленостей та врегулювання конфліктів дозволить вивести з-під дії санкцій великі обсяги сировини.

«У разі розв'язання питань, пов'язаних із Венесуелою, Іраном, Росією та Україною, на ринок надійде колосальна кількість нафти, яка зараз обмежена санкціями Мінфіну. Ми очікуємо, що це призведе до відчутного зниження вартості енергоресурсів», – зазначив американський посадовець.

Як відомо, Європа купує перероблені нафтопродукти з російської нафти та ставить торгівлю вище підтримки України. У цьому переконаний міністр фінансів США Скотт Бессент.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Євросоюз досі закуповує російські енергоносії. Відтак ЄС фактично фінансує російську збройну агресію в Україні. 

Нагадаємо, Індія затримала три танкери «тіньового флоту» в Аравійському морі. Берегова охорона Індії перехопила три нафтові танкери в Аравійському морі приблизно за 100 морських миль на захід від Мумбаї в рамках операції проти міжнародної мережі контрабанди нафти.

За повідомленням індійських силовиків, кораблі були затримані під час спільної операції з використанням технологічного спостереження, аналізу даних і допитів екіпажів. Перевірки, за їхніми словами, виявили зв’язки суден з широкою злочинною мережею. Танкерів супроводжують до Мумбаї для подальших юридичних дій.

Зовнішні джерела та аналітики з відстеження суден ідентифікували ці три одиниці як Al Jafzia, Asphalt Star та Stellar Ruby, які, за даними, перебувають під санкціями США за ухилення від обмежень на нафту. Одне з суден ходило під прапором Ірану, інші змінили прапори і порти приписки кілька разів, щоб уникати контролю.

Теги: зниження цін нафта США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У НАТО запропонували змістити перехоплення «тіньового флоту» РФ до Північного моря
Посол Естонії при НАТО запропонував перехоплювати танкери РФ поза Балтійським морем
Вчора, 11:44
Відео Трампа з Обамами стало приводом для різкої критики демократів
Трамп виклав ролик з подружжям Обам у вигляді мавп
6 лютого, 19:04
Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів»
Індія погодилася припинити купувати російську нафту – Трамп
2 лютого, 19:30
Перекладаючи відповідальність, американські посадовці визнають стрілянину проблемою для Білого дому
Адміністрація Трампа пересварилася через вбивства в Міннеаполісі – Politico
29 сiчня, 09:00
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
28 сiчня, 08:24
Демонстранти продовжують масові акції на вулицях міст штату, виступаючи під гаслом «Геть Міграційну та митну службу»
Трамп пом’якшив міграційну тактику в Міннесоті після падіння рейтингів
28 сiчня, 08:06
У США зимовий шторм залишив мільйон людей без світла
У США зимовий шторм залишив мільйон людей без світла
26 сiчня, 01:22
Ушаков заявив, що переговорна група РФ найближчим часом вирушить до Абу-Дабі
Помічник Путіна підтвердив участь і назвав склад делегації на переговорах в ОАЕ
23 сiчня, 03:58
Британія та Данія пов’язали зростання напруженості в Арктиці з діями Росії
Британія назвала Росію головним чинником напруженості в районі Гренландії
21 сiчня, 21:38

Економіка

США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
Bloomberg: Російський бізнес просить у Кремля мільярди на тлі рекордного дефіциту
Bloomberg: Російський бізнес просить у Кремля мільярди на тлі рекордного дефіциту
Швейцарія передасть $35 млн на енергетику України
Швейцарія передасть $35 млн на енергетику України
Росія знайшла велике нафтове родовище на Ямалі
Росія знайшла велике нафтове родовище на Ямалі
Франція закликає ЄС готуватися до нового торговельного протистояння зі США
Франція закликає ЄС готуватися до нового торговельного протистояння зі США
Сполучені Штати та Вірменія уклали енергетичну угоду на мільярди доларів
Сполучені Штати та Вірменія уклали енергетичну угоду на мільярди доларів

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua