Однією з основних причин на зниження цін на нафту мають стати припинення війни між Росією та Україною

Очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент озвучив прогноз щодо значного здешевлення нафти на світовому ринку в найближчому майбутньому. Про це пише «Главком».

На думку міністра, основними передумовами для цього мають стати припинення війни між Росією та Україною, а також стабілізація політичної ситуації в Ірані та Венесуелі. Бессент підкреслив, що досягнення мирних домовленостей та врегулювання конфліктів дозволить вивести з-під дії санкцій великі обсяги сировини.

«У разі розв'язання питань, пов'язаних із Венесуелою, Іраном, Росією та Україною, на ринок надійде колосальна кількість нафти, яка зараз обмежена санкціями Мінфіну. Ми очікуємо, що це призведе до відчутного зниження вартості енергоресурсів», – зазначив американський посадовець.

Як відомо, Європа купує перероблені нафтопродукти з російської нафти та ставить торгівлю вище підтримки України. У цьому переконаний міністр фінансів США Скотт Бессент.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Євросоюз досі закуповує російські енергоносії. Відтак ЄС фактично фінансує російську збройну агресію в Україні.

Нагадаємо, Індія затримала три танкери «тіньового флоту» в Аравійському морі. Берегова охорона Індії перехопила три нафтові танкери в Аравійському морі приблизно за 100 морських миль на захід від Мумбаї в рамках операції проти міжнародної мережі контрабанди нафти.

За повідомленням індійських силовиків, кораблі були затримані під час спільної операції з використанням технологічного спостереження, аналізу даних і допитів екіпажів. Перевірки, за їхніми словами, виявили зв’язки суден з широкою злочинною мережею. Танкерів супроводжують до Мумбаї для подальших юридичних дій.

Зовнішні джерела та аналітики з відстеження суден ідентифікували ці три одиниці як Al Jafzia, Asphalt Star та Stellar Ruby, які, за даними, перебувають під санкціями США за ухилення від обмежень на нафту. Одне з суден ходило під прапором Ірану, інші змінили прапори і порти приписки кілька разів, щоб уникати контролю.