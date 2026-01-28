Головна Гроші Економіка
Операторам грального ринку приготуватися – Агентство «ПлейСіті» розпочало масові перевірки

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Раніше планових перевірок у гральному бізнесі не було взагалі
фото: depositphotos.com

Першим перевірку пройшов Favbet

Регулятор азартного ринку – Державне агентство «ПлейСіті» розпочав планові перевірки компаній, які працюють на ринку грального бізнесу в Україні. Про це йдеться у публікації «Главкома», присвяченій дослідженню ринку грального бізнесу, яку невдовзі буде опубліковано.

В ексклюзивному коментарі «Главкому» голова «ПлейСіті» Геннадій Новіков повідомив, що законодавством передбачені планові та позапланові перевірки. Планових перевірок у гральному бізнесі не було взагалі. До того ж у березні 2022 року було введено мораторій на перевірку усього бізнесу. Восени 2025 року «ПлейСіті» спільно з Мінцифрою нарешті вивели азартний ринок з-під мораторію.

За словами Новікова, нещодавно було завершено першу планову перевірку. Йдеться про букмекерську компанію Favbet, яку оштрафовано на понад 9 млн. грн. Зокрема, виявлено порушення використання програмного забезпечення від постачальника без B2B-ліцензії; затримки виплати виграшів гравцям та прострочення ліцензійного платежу.

Водночас «Главком» попросив керівника «ПлейСіті» відреагувати на закиди голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, який регулярно публічно критикує Favbet.

«Наскільки я чув, його претензії лежать у двох площинах. Перша – ухилення від сплати податків. Це не наше питання. Є Державна податкова служба, Бюро економічної безпеки, відповідні комітети Верховної Ради. Інша причина – можливі зв’язки з державою-агресором. «ПлейСіті» не є органом слідства чи нацбезпеки. Усі звернення, які надходили до нас, передали правоохоронним органам. Якщо є підстави для анулювання ліцензії, то вони мають бути доведені. Ми живемо в правовій державі, і будь-яке рішення може бути оскаржене в суді», – наголосив Геннадій Новіков.

За відомостями ресурсу Опендатабот, у 2025 році букмекерська компанія Favbet посіла перше місце на ринку грального бізнесу – виторг склав 21,23 млрд грн (у 2024 році – 9,79 млрд грн).

Як повідомляв «Главком», обвинувачений у колабораційній діяльності та кінцевий бенефіціар онлайн-казино Pin-Up Ігор Зотько уник тюремного терміну. Він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, обвинувачений «беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 статті 28 ч.4 ст.111-1 Кримінального кодексу («Умисні дії які полягають у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором за попередньою змовою групою осіб»)». Також сторони визначили покарання: п’ять років позбавлення волі із забороною на 10 років обіймати керівні посади у підприємствах, видами діяльності яких є організація азартних ігор. Натомість основне покарання було вирішено замінити на два роки випробувального терміну.

