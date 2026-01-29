Кремль відмовився коментувати інформацію про енергетичне перемирʼя з Україною

Головна Світ Політика
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Пєсков заявив, що поки не може коментувати, чи діє мораторій на обстріли України
фото: AP

Раніше повідомлялося, що російські війська отримали заборону обстрілювати інфраструктуру України

Речника російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати можливе енергетичне перемир’я між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На запитання журналістів про те, чи справді діє мораторій на обстріли України, Пєсков заявив, що «поки не може цього коментувати».

Нагадаємо, вранці 29 січня в мережі почалася поширювати інформація про те, що нібито Російська Федерація отримала заборону на удари по будь-якій інфраструктурі України. У повідомленні так званих російських воєнкорів, які й почали поширювати цю інформацію, йдеться про те, що з 07:00 для збройних сил РФ нібито діє заборона на удари по будь-яких об’єктах у Києві та Київській області, а також по всій інфраструктурі України.

Згодом засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев підтвердив цю інформацію, зауваживши, що заборона на удари стосується і Росії, і України. Варто зауважити, що наразі ні Міноборони Росії, ні Міністерство оборони України, ані інші офіційні джерела не коментували цю заяву.

Як повідомлялося, газета Financial Times повідомляла, що США та Україна планували запропонувати Росії енергетичне перемир’я під час тристоронніх переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Варто зазначити, що за підсумками зустрічі ні про яке перемирʼя не згадувалося.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський неодноразово повідомляв, що погодиться на енергетичне перемир'я з Росією, якщо його дотримуватиметься Москва.

Політика
