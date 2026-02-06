Карта бойових дій в Україні станом на 6 лютого 2026 року

На Покровському напрямку захисники зупинили 31 штурмову дію агресора

За минулу добу відбулося 152 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6235 дронів-камікадзе та здійснив 3044 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Зелена Долина, Левадне, Орли, Просяна Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне, Лісне, Любицьке, Долинка, Зелена Діброва Запорізької області; Веселе Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, наземну станцію управління БпЛА, вісім засобів ворожих РВіА, чотири райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник здійснив 76 обстрілів, в тому числі чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та у бік Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив три атаки, у районі Злагоди та у бік Олександрограда.

На Придніпровському напрямку

Ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

