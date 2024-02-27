Росія застосовує рекордну кількість дронів у війні проти України

Росія посилено використовує безпілотники різних типів для розвідки місцевості на лінії фронту

Росія посилено використовує безпілотники різних типів для розвідки місцевості на лінії фронту на Півдні та на Харківщині. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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«Зараз на лінії фронту така, скажімо, рекордна кількість безпілотників. Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично «висять», – сказав він.

За словами Ігната, росіяни використовують дрони різних типів Supercam, Zala, «Орлани» тощо.

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Як наголосив Ігнат, така ж ситуація спостерігається в Харківській області.

«Зрештою по всій лінії розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої якісь подальші дії», – каже Ігнат.

Як повідомлялося, у майбутньому оператори БпЛА зможуть масово керувати дронами не перебуваючи в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що Федоров також заявив, що ціль виробити один мільйон FPV-дронів у 2024 році, яку анонсував президент Володимир Зеленський, перевиконають.

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Як відомо, Зеленський анонсував, що 2024 рік має стати часом зростання внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, цьогоріч держава планує виробити мільйон FPV-дронів. Також є можливість виробити понад 10 тис. ударних дронів середньої та більшої дальності.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров анонсував потужний план України на 2024 рік.