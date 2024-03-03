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Російський пропагандист розкрив втрати окупантів в Авдіївці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російський пропагандист розкрив втрати окупантів в Авдіївці
В одному з ворожих полків, які воюють на Авдіївському напрямку, з 2300 осіб вижили лише 30
фото з відкритих джерел

Z-блогери показали листи дружин загиблих окупантів

Взяття Авдіївки й подальший наступ на цьому напрямку коштують росіянам величезних втрат. Це підтверджує низка російських пропагандистів, передає український журналіст Денис Казанський.

Так, Z-блогери показали листи дружин загиблих окупантів, які воювали на Авдіївському напрямку.

«Друг Гіркіна, російський Z-блогер Лев Вершинін, опублікував лист дружин загиблих російських військових, у яких ідеться про кількість жертв. Наприклад, у полку №1015 з 2300 осіб залишилося лише 30», – пише Казанський у Telegram.

Значні втрати спостерігаються не лише в цьому полку, про що гооврять і інші кремлівські пропагандисти.

Нагадаємо, що за даними аналітиків ISW, російські загарбники готові пожертвувати своїми літаками заради збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку.

До відома, росіяни намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки. Війська РФ просунулися поблизу Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. 

За повідомленням The New York Times, російські війська продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами Авдіївки на Донеччині. Частково це можна пояснити зменшенням західної допомоги. Але, як кажуть журналісти, ще одна причина, чому війська ворога просуваються в цьому районі, – слабка оборона України. 

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Теги: фронт окупанти пропагандист втрати Авдіївка

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