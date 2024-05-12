Новий уряд РФ. Ультранаціоналісти зривають джек-пот

«Маємо різке посилення тандему куратора силовиків і керівника ВПК. Для нас це не найкращий сигнал, на жаль»

Нова система управління Росією починає набирати формалізовані контури. Тандем двох ультраяструбів Патрушева і Чемезова, які вже домінують в ідеологічній повістці дня, максимально розширив свої повноваження в уряді.

Відтепер, креатура Сергія Чемезова Денис Мантуров став першим віце-премʼєром і, де-факто, стає «дамокловим мечем» для премʼєра Мішустіна. Тут варто звернути увагу на те, як Путін не представив Мішустіна (в Думу Путін просто не пішов), а при зустрічі з Премʼєром, Путін доволі сухо говорив про успіхи уряду. Путін явно дистанціювався від Мішустіна. І головна причина тут, як на мене, – економіка. Простими словами, погіршення життя росіян з негативними перспективами ще більшого росту цін і відставання росту зарплат. Путін розуміє, що йому потрібно буде скидати Мішустіна в середньостроковій перспективі.

При цьому не варто забувати, що Мішустін – єдиний з оточення Путіна, хто має, хоч і умовний, але політичний рейтинг. Справа в тому, що чверть росіян хотіли б бачити його наступником (кандидат в наступники номер два – мер Москви Собянін має 8-9%).

Окрім першого віце премʼєра Чемезов залишив за собою мінпромторг, яким до останнього керував сам Мантуров (новим міністром став калінінградський губернатор, висуванець Чемезова Аліхвнов).

Важливо також те, що Чемезов отримав в своє кураторство діамант з корони Міноборони – федеральну службу по воєнно-технічному співробітництву, яка дозволить йому, фактично замкнути на собі весь імпорт-експорт зброі.

Щодо Миколи Патрушева, то його син пішов у віце-премʼєри, поставивши на своє місце в мінстерстіо АПК свою першу заступницю. І плюс, він тепер куруватиме Мінекології.

Також, в сферу впливів Патрушева входить новий міністр енергетики, а до останнього часу губернатора Кузбасу Цивильов (історично він близький до Тимченка, але зараз наблизився до групи Патрушева), але найголовніше – він чоловік племінниці Путіна.

Із неочевидного, але важливого: не можна виключати, що саме Мантуров буде куратором реприватизації, а ключові активи для реприватизації лежать в трьох сферах: ВПК, енергетика і, як показав кейс «Макфи» – АПК, які зосереджені в руках людей Чемезова і Патрушева.

Із цікавого, також варто звернути увагу на те, що Кремль так і не наважився зробити окреме міністерство по молоді (головна проблема влади – молодь не хоче мислити, як старі люди) і підняти федеральну службу міграції до рівня міністерства. Та й куратором мігранських процесів залишили віце-премʼєрку Голікову, яка навряд чи потягне знайти відповіді на ці виклики (молодь куруватиме віцик Чернишенко, який також навряд чи справиться). Не виключено, що цими питаннями і далі буде опікуватися Сергій Кірієнко з Адміністрації Президента.

Одним словом, маємо різке посилення тандему куратора силовиків і керівника ВПК. Для нас це не найкращий сигнал, на жаль. При цьому я хотів би застерегти від списування Мішустіна з порядку денного. Путіну поки точно потрібно стравлювати Мішустіна і Мантурова, щоб ніхто не міг вивищитися і стати аж надто сильним.