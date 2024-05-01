Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Ростові та Воронежі пролунали вибухи (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У російському Ростові та Воронежі пролунали вибухи (відео)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Воронежі пролунав вибух близько о 02:20 за місцевим часом

У ніч проти 1 травня у Ростові-на-Дону та у Воронежі (Росія) прогриміли вибухи. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та російський паблік.

У Воронежі пролунав вибух близько о 02:20 за місцевим часом. Губернатор зазначав, що нібито дрон був виявлений та збитий черговими силами ППО та засобами РЕБ. Попередньо постраждалих та руйнувань на немає.

Також пабліки писали, що було чутно вибухи у Ростові.

«Місцеві жителі повідомляють, що на Північному та Воєнведі чули гучний хлопок. Офіційна інформація не надходила», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 квітня у Білгороді, Росія, було оголошено ракетну загрозу. Згодом пролунала серія вибухів. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслава Гладков та російські пабліки. Гладков об 23:00 (за місцевим часом) 17 квітня написав, що було запущено сирену ракетної небезпеки у Білгороді та районі. Через 15 хвилин губернатор заявив про скасування такої небезпеки.

Теги: вибух росія війна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Старий корабель «Комуна» – останнє дихання російського флоту
Сили оборони України добили залишки російського імператорського флоту
22 квiтня, 14:07
Росія нарощує пропагандистські операції в рамках другого фронту, який став для Москви майже таким же важливим, як перший – в Україні
Американський фронт Москви проти Києва
9 квiтня, 18:58
Росія скорочує постачання дизельного палива морем
Bloomberg: Росія значно зменшить експорт дизеля через удари по НПЗ
1 квiтня, 18:28
Глава Пентагона наголосив, що підтримка України стала важливою як ніколи
Україна може виграти війну: Остін назвав ціну перемоги
10 квiтня, 08:16
Розбір завалів на місці ворожого удару триває
Удар по Липцях на Харківщині: кількість загиблих зросла
10 квiтня, 16:07
Усі розуміють, якими будуть наслідки, якщо по АЕС будуть завдані ракетні удари
Нова «Фукусіма». Експерт спрогнозував наслідки потрапляння ракет в АЕС
12 квiтня, 13:53
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні
США не допомагатимуть Україні збивати безпілотники, як зробили це в Ізраїлі
16 квiтня, 02:37
ДТЕК оперативно відновив електропостачання і повернув світло всім споживачам
За тиждень ДТЕК повернув світло 107 тис. сімей, що були без електроенергії через обстріли
22 квiтня, 18:14
Єллен сказала, що США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи без підтримки країни G7 та ЄС
Голова мінфіну США розповіла, що є варіанти використання заморожених активів РФ
26 квiтня, 07:57

Соціум

Розстріляні маріупольські трамваї виставляють у якості трофеїв на заходах у РФ (фото)
Розстріляні маріупольські трамваї виставляють у якості трофеїв на заходах у РФ (фото)
Президентка Грузії закликала негайно припинити розгін мирної демонстрації проти закону про «іноагентів»
Президентка Грузії закликала негайно припинити розгін мирної демонстрації проти закону про «іноагентів»
Forbes: Іран розробляє новий безпілотник
Forbes: Іран розробляє новий безпілотник
США заявили, що поставлять Україні стільки ракет Atacms, скільки зможуть
США заявили, що поставлять Україні стільки ракет Atacms, скільки зможуть
На Філіппінах аномальна спека: висихають дамби, оголошують дистанційне навчання для дітей
На Філіппінах аномальна спека: висихають дамби, оголошують дистанційне навчання для дітей
Протести в Грузії: поліція почала застосовувати сльозогінний газ проти демонстрантів
Протести в Грузії: поліція почала застосовувати сльозогінний газ проти демонстрантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
38K
Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі
24K
Чому українські біженці тікають із Польщі до Німеччини: пояснення експертки
22K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
17K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
12K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua