У російському Ростові та Воронежі пролунали вибухи (відео)

У Воронежі пролунав вибух близько о 02:20 за місцевим часом

У ніч проти 1 травня у Ростові-на-Дону та у Воронежі (Росія) прогриміли вибухи. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та російський паблік.

У Воронежі пролунав вибух близько о 02:20 за місцевим часом. Губернатор зазначав, що нібито дрон був виявлений та збитий черговими силами ППО та засобами РЕБ. Попередньо постраждалих та руйнувань на немає.

Також пабліки писали, що було чутно вибухи у Ростові.

«Місцеві жителі повідомляють, що на Північному та Воєнведі чули гучний хлопок. Офіційна інформація не надходила», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 квітня у Білгороді, Росія, було оголошено ракетну загрозу. Згодом пролунала серія вибухів. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслава Гладков та російські пабліки. Гладков об 23:00 (за місцевим часом) 17 квітня написав, що було запущено сирену ракетної небезпеки у Білгороді та районі. Через 15 хвилин губернатор заявив про скасування такої небезпеки.