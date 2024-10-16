Навіщо Китай хоче бути посередником між Україною та РФ: Welt розкрила наміри Піднебесної

Сі Цзіньпін хоче, щоб Китай до 2049 року став наймогутнішою державою у світі

Китай часто виступає мирним посередником на міжнародній арені

Китай стає дедалі агресивнішим щодо Тайваню, у закликах розпочати діалог на Близькому Сході та в контексті так званого «мирного плану» для України. Піднебесна все частіше кидає виклик світовому порядку Заходу, оскільки хоче стати наймогутнішою державою замість США. Про це повідомляє Welt.

Китай часто виступає мирним посередником на міжнародній арені, а представлення бразильсько-китайського «мирного плану» свідчить про те, що Пекін не нейтральний. Адже у цьому документі не згадується територіальна цілісність України або виведення російських військ, як це передбачено в мирному плані президента Володимира Зеленського.

Тим часом Китай та Росію пов'язують і економічне співробітництво, і «міцна дружба». Тож Пекін представляє себе в ролі мирного посередника не щоб завершити війну в Україні, а щоб розширити свої позиції як великого гравця в геополітиці.

Як зазначає Welt, сьогодні Піднебесна – це рушійна сила для створення нових міжнародних інституцій, які повинні підірвати роботу НАТО та ООН. «Ліберальний міжнародний порядок в основному розглядається недемократичними частинами світу як спадщина Другої світової війни. Він створений Заходом, для Заходу і контролюється Заходом», – каже гонконзький професор Стів Цанг.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це принесе користь не тільки двом країнам, а й усьому світу.

Нагадаємо, лідери Китаю та Північної Кореї пообіцяли посилити двостороннє співробітництво між країнами. Пекін заявив, що готовий продовжувати «писати нову главу» у відносинах шляхом зміцнення комунікацій і співпраці. Своєю чергою північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пообіцяв «неухильно прагнути до консолідації та розвитку відносин дружби та співпраці між КНДР і Китаєм, як того вимагає нова ера».

До слова, голова КНР Сі Цзіньпін запевнив російського диктатора Володимира Путіна в готовності Китаю розширювати всебічне співробітництво з РФ, а також спільно з Росією робити внесок у підтримання стабільності на планеті.

Як повідомлялося, Китай створив шпигунську мережу, яка нараховує 600 тис. осіб. Західні країни не мають достатніх ресурсів, щоб ефективно протистояти такій розгалуженій мережі.