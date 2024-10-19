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Використання військ КНДР в Україні це «червона лінія»: конгресмен закликав Байдена відреагувати

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Використання військ КНДР в Україні це «червона лінія»: конгресмен закликав Байдена відреагувати
США стурбовані військами КНДР в Україні
фото з відкритих джерел

Представник Конкресу просить президента США Джо Байдена та НАТО відреагувати на використання Росією північнокорейських військових у війні проти України

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визначити використання північнокорейських військ проти України як «червону лінію» для Сполучених Штатів і НАТО. Про це політик повідомив у соцмережі X.

Як зазначено в дописі, конгресмен направив відповідного листа президенту Байдену.

Тернер звернувся до Байдена
Тернер звернувся до Байдена
Фото: x.com/RepMikeTurner

Він запитує, чому адміністрація не змогла вчасно повідомити Конгрес про «переміщення північнокорейських військ до Росії». Тернер підкреслив, що використання військових підрозділів Північної Кореї проти України має стати червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства. 

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. 

 

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Теги: Південна Корея Кирило Буданов соцмережі Джозеф Байден США війна росія Україна

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