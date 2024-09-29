Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі
Угоду глава МЗС РФ Сергій Лавров підписав із міністром закордонних справ Буркіна-Фасо Карамоко Жан-Марі Траоре
фото з відкритих джерел

Міністри закордонних справ обох країн провели переговори на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Росія та країна в Західній Африці Буркіна-Фасо підписали спільну заяву, яка стосується заборони на розміщення першими зброї в космосі. Про це повідомили російські ЗМІ.

Угоду глава МЗС РФ Сергій Лавров підписав із міністром закордонних справ Буркіна-Фасо Карамоко Жан-Марі Траоре. Після цього вони провели переговори на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як зазначили ЗМІ, за підсумками зустрічі міністри «підтвердили налаштованість на всебічну активізацію російсько-буркінійського взаємовигідного співробітництва в різних галузях з акцентом на розширенні їхніх торговельно-економічної та гуманітарної складових».

Раніше російські дипломати розганяли фейк про F-16. Посольство РФ у Південно-Африканській Республіці опублікувало у мережі X фотографію нібито збитого українського винищувача. 

Також Росія хоче, щоб Трамп, у разі перемоги на виборах, «скасував» два українських закони

Читайте також:

Теги: росія Сергій Лавров посольство переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки по Сумах поранено 10 людей
Російська атака по медичному закладу в Сумах: оприлюднено перші фото наслідків
Вчора, 10:26
За останні місяці об’єми продаж дизельного палива та бензину, які були виготовлені із російської нафти, у країни Європи зросли
Як західні країни фінансують війну Росії проти України? Деталі від Politico
17 вересня, 17:09
Україна
ЄС планує залучити до 40 мільярдів євро кредитів для України без США – FT
17 вересня, 10:12
Рятувати учнів кинулась учителька хімії, яка дала підлітку відсіч
У Челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дитина у критичному стані (відео)
16 вересня, 11:13
Знищений росіянами велокомплекс у Лимані
Уряд назвав кількість спортивних споруд в Україні, знищених у результаті російської агресії
13 вересня, 17:54
На Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС) НАЕК «Енергоатом» планує добудову енергоблоків №3 і №4
Болгарія продовжила переговори щодо продажу російських ядерних реакторів Україні
13 вересня, 05:34
у червні 2022 року підозрюваний обійняв псевдопосаду в окупаційній адміністрації
СБУ затримала експосадовця Куп’янської міськради, який працював на Росію
10 вересня, 10:15
У День воєнної розвідки Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони
У День воєнної розвідки Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони
7 вересня, 10:02
Машина швидкої допомоги після удару РФ
Удар по Харкову: найменшому потерпілому лише три місяці
1 вересня, 18:07

Політика

Війна Росії проти України: Саудівська Аравія виступила з пропозицією
Війна Росії проти України: Саудівська Аравія виступила з пропозицією
Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі
Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі
Заборонено сонцезахисні окуляри та білі весільні сукні. КНДР розширила список злочинів, які караються смертю
Заборонено сонцезахисні окуляри та білі весільні сукні. КНДР розширила список злочинів, які караються смертю
КНДР грозиться, що Європа на межі ядерної війни – Reuters
КНДР грозиться, що Європа на межі ядерної війни – Reuters
Швейцарія заблокувала передачу бронежилетів для ЗСУ, прикриваючись нейтралітетом
Швейцарія заблокувала передачу бронежилетів для ЗСУ, прикриваючись нейтралітетом
Росія погрожує ядерною зброєю вже навіть з трибуни Генасамблеї ООН
Росія погрожує ядерною зброєю вже навіть з трибуни Генасамблеї ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Завершення війни в Україні: Швейцарія зробила неочікувану заяву
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2024
25K
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
22K
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
12K
Європейці змінили поведінку у ресторанах: дані дослідження

Новини

Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:00
В РФ поліція вербує на війну в Україну жінок-порушниць
Сьогодні, 03:50
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
Сьогодні, 02:45
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Вчора, 10:57

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua