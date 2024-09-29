Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі

Міністри закордонних справ обох країн провели переговори на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Росія та країна в Західній Африці Буркіна-Фасо підписали спільну заяву, яка стосується заборони на розміщення першими зброї в космосі. Про це повідомили російські ЗМІ.

Угоду глава МЗС РФ Сергій Лавров підписав із міністром закордонних справ Буркіна-Фасо Карамоко Жан-Марі Траоре. Після цього вони провели переговори на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Росія та Буркіна-Фасо підписали заяву про нерозміщення першими зброї у космосі 🤡 pic.twitter.com/Ji2qsZAgm2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 29, 2024

Як зазначили ЗМІ, за підсумками зустрічі міністри «підтвердили налаштованість на всебічну активізацію російсько-буркінійського взаємовигідного співробітництва в різних галузях з акцентом на розширенні їхніх торговельно-економічної та гуманітарної складових».

Раніше російські дипломати розганяли фейк про F-16. Посольство РФ у Південно-Африканській Республіці опублікувало у мережі X фотографію нібито збитого українського винищувача.

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