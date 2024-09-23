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У Гаазі розпочинаються слухання через порушення Росією морської конвенції ООН

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Гаазі розпочинаються слухання через порушення Росією морської конвенції ООН
Слухання по суті за позовом України проти РФ триватимуть із 23 вересня по 5 жовтня в залі Постійної палати третейського суду
фото: pca-cpa.org

Першою у суді слово матиме Україна

Постійна палата третейського суду (ППТС) у Гаазі сьогодні, 23 вересня, починає слухання по суті за позовом України проти РФ про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року. Про це йдеться у заяві палати третейського суду.

Слухання по суті за позовом України проти Російської Федерації проходитимуть з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року в залі Постійної палати третейського суду, що в Палаці миру, Гаага, Нідерланди

Під час слухань розглядатимуть суть справи, питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися.

Вступна заява України буде виголошена сьогодні, 23 вересня, о 10:20. Росія виголосить свою вступну заяву о 10:40.

Із публічним заключним словом Україна виступить у четвер, 3 жовтня, о 17:40, а РФ – у суботу, 5 жовтня, о 17:40.

До кінця слухань публічний доступ буде закритий у будь-якій формі. Згодом на сайті суду буде оприлюднено відкриту інформацію. Однак вступні та заключні заяви сторін будуть публічними. Відбуватиметься пряма трансляція відкритих частин слухань.

Нагадаємо, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права та з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року.

Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ. У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті. 

У лютому 2020 року арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України, але лише в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів.

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Теги: суд Нідерланди росія Україна ООН море

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